URBANISME
El projecte per tirar la ‘disco’ de Gardeny, al setembre
L’espai, en desús des del 2018 i afectat per diversos incendis, podria integrar-se en l’ampliació del parc científic
La Paeria encara està elaborant el projecte per enderrocar l’antiga discoteca de Gardeny, que està en desús des del 2018.
L’alcalde, Fèlix Larrosa, va anunciar al març que començava el procés per demolir aquest espai, que es troba en un estat de total abandó, i ahir l’alcaldessa accidental i tinenta d’alcalde responsable d’Urbanisme, Begoña Iglesias, va afirmar que el projecte estarà acabat i presentat entre el setembre i principis d’octubre.
Va remarcar que es tracta d’edificis grans i que és necessari un projecte integral per abordar-lo. Va apuntar que el primer pas és deixar la zona neta i després analitzaran les possibilitats d’ampliació de parc científic.
Aquest espai ha registrat diversos incendis, l’últim divendres, quan van cremar residus acumulats a l’antiga piscina municipal, ubicada al recinte de la discoteca.