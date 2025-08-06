EDUCACIÓ
Rècord de 81.479 alumnes assignats a FP a Catalunya, però vora 15.000 no tenen plaça
Admesos 2.319 estudiants en cicles de grau mitjà al pla i 387 al Pirineu. Els inscrits poden matricular-se fins al 4 de setembre i el dia 8 s’obrirà una ‘repesca’ amb les vacants
El Govern ha assignat una plaça de Formació Professional a 81.479 alumnes catalans, una xifra rècord en la qual s’inclouen 2.319 estudiants que cursaran cicles de grau mitjà en centres del pla de Lleida i uns altres 387 d’assignats a cicles mitjans a l’Alt Pirineu i Aran. El departament d’Educació i FP encara no disposa de les dades desglossades per territoris dels assignats a cicles de grau superior.
Un total de 96.319 catalans han participat en la preinscripció, fet que suposa un increment de 12.407 sol·licituds respecte de l’any passat. Així, 14.840 alumnes no tenen una plaça assignada en el dia d’avui. La consellera d’FP, Esther Niubó, va explicar ahir que una vegada acabi el termini per completar el tràmit de matriculació als centres (4 de setembre) es publicarà un mapa de vacants al web del departament (8 de setembre). “Si a algú sense plaça li interessés alguna vacant podria anar directament al centre a matricular-se abans de l’inici de curs”, va indicar.
El percentatge de les sol·licituds validades que s’han pogut assignar ha crescut fins al 86,4% respecte a cicles de grau mitjà –el curs 24/25 eren un 81,7%– i fins al 82,6% en cicles de grau superior –un 78,8% l’any passat–. Aquest curs s’oferien 84.122 places.
Niubó va celebrar que nou de cada deu alumnes (91,3%) que han cursat ESO o un grau bàsic en els últims tres anys i que havien sol·licitat una assignació a un grau mitjà l’han aconseguit dins de les seues preferències. Va afirmar que “és una xifra molt rellevant perquè demostra que donem opcions a aquells alumnes que no volen fer Batxillerat però que volen continuar formant-se”. Va explicar que uns 3.000 alumnes d’aquest grup encara no tenen plaça, malgrat que un 20% ja estan matriculats en altres estudis com Batxillerat o ensenyaments artístics. Així, Educació assegura que els sol·licitants sense assignació no queden necessàriament fora del sistema educatiu.
L’any passat, més de 31.000 alumnes que havien acabat la preinscripció d’FP es van quedar sense plaça, fet que va provocar que a mitjans de setembre –amb el curs ja iniciat– comencés una caòtica convocatòria extraordinària amb gairebé 20.000 vacants. En aquest procés extraordinari, un total de 10.372 estudiants van obtenir una plaça d’FP i van començar el curs a finals de setembre o octubre, i 5.458 es van quedar sense assignació.