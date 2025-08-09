La Paeria de Lleida activa la fase 2 del pla operatiu per prevenir els efectes de la calor davant les altes temperatures
Lleida supera els 40 graus en un episodi que es pot allargar fins dimecres
La Paeria de Lleida ha activat aquest dissabte la fase 2 del pla operatiu per prevenir els efectes de la calor, davant la previsió que es registrin altes temperatures a la comarca del Segrià. Segons el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT), les temperatures es podrien enfilar fins als 40 graus en un episodi que es podria allargar fins dimecres. L'activació de la fase 2 del pla comporta la posada en marxa de mesures previstes com la coordinació entre els agents per efectuar trasllats urgents de persones vulnerables a centres sanitaris, trucades preventives als usuaris de la teleassistència domiciliària i el seguiment específic a majors de 90 anys que no reben serveis municipals, persones sense llar i temporers, entre altres.
L'alcaldessa accidental de Lleida, Carme Valls, ha recordat a la població la importància de beure aigua sovint i evitar sortir al carrer durant les franges de més calor. Des de la Paeria també es recomana refrescar els domicilis, reduir l'activitat física intensa en les hores centrals del dia i prestar atenció als infants, gent gran i persones amb malalties cròniques. Valls també ha fet referència als seixanta refugis climàtics que la ciutadania té al seu abast per pal·liar els efectes de les altes temperatures.