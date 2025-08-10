INFRAESTRUCTURES
Adif detecta danys estructurals greus al cobriment de les vies i els repararà
Al tram sota Corts Catalanes, on destina 640.000 € per revertir l’“evolució patològica”. Per evitar que acabin provocant afectacions de seguretat a l’explotació ferroviària o a tercers
L’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (Adif) ha tret a licitació obres per reparar el cobriment de les vies ferroviàries al tram del carrer Corts Catalanes, al costat del pas elevat que travessa el carrer Hospitalers de Sant Joan. El projecte constata “defectes que evidencien una evolució patològica i que poden afectar la seguretat estructural, l’explotació ferroviària o tercers”, amb un nivell de gravetat de tres sobre quatre que Adif va atorgar després d’una inspecció bàsica l’abril del 2021. L’informe conclou que els defectes “menyscabaran la durabilitat de l’element amb el pas del temps”.
Els treballs, amb un pressupost de 640.812 euros (IVA afegit), inclouen la demolició de les voreres al tram de Corts Catalanes sobre el cobriment. També es fresarà la calçada per efectuar una neteja i regeneració estructural, i es reforçarà amb formigó si és necessari. Així mateix, es tractaran les fissures i es reconstruiran les seccions perdudes de formigó. També s’aplicaran inhibidors de corrosió i pintura anticarbonatació. A continuació, s’impermeabilitzaran els taulers i les juntes, i s’instal·laran embornals, canalons i trencaaigües.
Quan s’adjudiquin, les obres es portaran a terme de nit, de 00.00 a 05.00 h, per no afectar la circulació dels trens d’alta velocitat. En alguns trams es podrà mantenir el servei de regionals i mercaderies, però no en tots, per la qual cosa es proposen talls en el mateix horari durant 41 dies feiners no consecutius. Els treballs compten amb un termini d’execució de set mesos, i en el cinquè i sisè hi haurà talls parcials i totals de trànsit en el pas elevat.
En les inspeccions es van localitzar filtracions d’aigua i “corrosió avançada” en dos bigues de la zona afectada, que mostren “grans esvorancs” en els quals s’ha perdut completament el recobriment de formigó, deixant les armadures principals “completament descobertes i amb una corrosió d’intensitat alta”. Els esvorancs provoquen despreniments de fragments de bigues a les vies, afectant la circulació ferroviària, explica l’empresa pública en el projecte.