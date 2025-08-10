SUCCESSOS
Ateses 718 dones per violència masclista en sis mesos a Lleida
Els Mossos reben 660 denúncies en el primer semestre a Ponent i el Pirineu. Un centenar són per maltractaments en l’àmbit familiar, amb cinc menors detinguts
Els Mossos d’Esquadra van atendre en el primer semestre d’aquest any un total de 718 dones víctimes de violència masclista a les comarques lleidatanes. Segons les últimes dades publicades per la Policia catalana, aquesta xifra ha augmentat un 4% respecte al mateix període de l’any passat. Així mateix, es van registrar 660 denúncies entre gener i juny, de les quals un centenar van ser per maltractaments en l’àmbit familiar. Segons aquests registres, les denúncies van tornar a repuntar en el primer semestre, després de diversos períodes de lleugers descensos, amb un augment del 2,32% respecte als primers sis mesos de 2024. Per tipus de violència, els Mossos van atendre 592 víctimes que van denunciar patir violència en l’àmbit de la parella a les regions policials de Ponent i del Pirineu. Són 15 més que en el primer semestre de l’any passat. També van augmentar els detinguts, amb un total de 241, una vintena més, i les víctimes ateses, amb 592 dones, prop d’un 2% més.
També van augmentar les denúncies en l’àmbit de la violència familiar. Els Mossos van tenir coneixement d’un centenar de casos, deu més que el mateix període de l’exercici anterior. Dels 35 detinguts, cinc eren menors d’edat. Així mateix, es van atendre més víctimes, fins a un total de 126, amb un increment del 14,5%.
Des de començament d’any, el telèfon d’atenció de la Generalitat per a víctimes de violència masclista (900 900 120) ha registrat 163 trucades des de les comarques lleidatanes. Al telèfon 016, del ministeri d’Igualtat, han estat 164 trucades.