SUCCESSOS
Crema una moto i causa danys en una façana a Balàfia
En dos condensadors d’aire condicionat
Un incendi va calcinar ahir de matinada una moto causant danys a la façana d’un immoble a Balàfia. Els Bombers de la Generalitat van rebre l’avís a les 4.58 hores i van activar una dotació per un incendi en una moto al carrer Escultor Corselles. Les flames van calcinar completament la motocicleta i també van causar danys ena dos condensadors d’aire condicionat instal·lats a la façana del bloc.
Els Bombers van fer tasques de revisió de l’escala de l’immoble proper a l’incident, però no hi havia presència de fum. Per la seua part, la Guàrdia Urbana va precintar la zona com a mesura de prevenció.
Divendres un vehicle híbrid es va cremar a Balàfia, al carrer Bages, afectant-ne un altre de forma parcial i dos contenidors. Les flames també van causar danys a la façana d’un immoble. El mateix dia van cremar quatre vehicles estacionats a la Costa Calvari a Aitona i a la tarda, un tractor en un camp de fruiters. A Alcoletge també va cremar un turisme. Tant la Guàrdia Urbana de Lleida com l’ajuntament d’Aitona van assenyalar que es tractaven d’incendis fortuïts.