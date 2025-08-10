Ordeig anuncia que la bonificació del 95% de l’impost de successions per a la pagesia estarà aprovada al setembre
El conseller d’Agricultura destaca que 8 dels 17 punts acordats amb el Gremi de la Pagesia ja s’han complert i la resta es resoldran abans de finals d’any, excepte l’impost d’hidrocarburs.
El conseller d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Òscar Ordeig, ha avançat en una entrevista amb l’ACN que la bonificació del 95% de l’impost de successions en transmissions d’explotacions agràries estarà aprovada al setembre. Aquesta era una de les principals demandes del sector inclosa en l’acord de Cervera del febrer passat amb el Gremi de la Pagesia, que va permetre frenar les mobilitzacions previstes un any després del 6-F.
Segons Ordeig, 8 dels 17 punts pactats ja estan “complerts” i la resta es resoldran progressivament abans d’acabar l’any, excepte el relatiu a l’impost d’hidrocarburs, que ha qualificat de “jurídicament inviable”. El conseller ha reconegut que en alguns àmbits “s’ha quedat curt” i que simplificar una administració “burocratitzada durant dècades” no es pot fer “en dos dies”, per això aposta per “pedagogia” i per transmetre que “no tot el que passa al món depèn del Govern”.
En paral·lel, ha detallat que al setembre també es publicaran els ajuts per a protectors de cultius llenyosos. Pel que fa a infraestructures, ha assenyalat que les obres del pantà dels Guiamets finalitzaran a la tardor i que ja està redactat el projecte per connectar el Garrigues Sud amb el pantà de Margalef.
Mesures contra la plaga de conills
Ordeig ha anunciat que al setembre es posarà en marxa una nova línia d’ajuts per adquirir visors nocturns i contractar empreses per al control poblacional. Els Agents Rurals disposaran de més vehicles ‘pick-up’ i es multiplicaran per tres els cursos de caça nocturna. Tot i això, ha advertit que “només amb captures no n’hi ha prou” i que cal una estratègia de contenció.
Regadius, xarxes antipedra i canal d’Urgell
El conseller ha avançat que a la tardor es presentarà un pla plurianual per ampliar les xarxes antipedra, especialment a Ponent, amb l’objectiu que el sector asseguri el 85% dels cultius. Sobre la modernització del canal d’Urgell, ha demanat “unitat” entre institucions, entitats i regants per signar el conveni el 2025 i iniciar les obres el 2026.
Ordeig ha insistit que, tot i que no és responsabilitat directa del Govern que part de la població s’hagi allunyat de l’agricultura, sí que ho és impulsar estratègies per reconnectar la societat amb el camp català i els seus productes.