AGRICULTURA
UP reclama simplificar les declaracions de danys per conills
El sindicat adverteix que “la plaga és pitjor que mai” i demana actuacions més enllà de les batudes nocturnes. A l’espera d’ajuts per comprar visors nocturns
La sobrepoblació de conills continua causant estralls en els cultius del pla de Lleida i els agricultors demanen mesures contundents al Govern per minimitzar els danys en el cereal, els fruiters o la vinya. “La plaga a la nostra zona està pitjor que mai i als conills els hem hagut de matar els agricultors o caçadors amb els nostres recursos”, lamenta Ramon Boleda, agricultor de Verdú i membre de la plataforma Pagesos o Conills.
Per la seua part, el sindicat Unió de Pagesos (UP) reclama simplificar les declaracions de danys per conills i espera al setembre una nova ordre d’ajuts per comprar visors nocturns i més mesures de control.
Boleda explica que al vedat de caça de Verdú sovint conviden caçadors amb fures per capturar conills i organitzen batudes nocturnes per atrapar els animals. Calcula que cada dia es cacen un centenar de conills sols en aquest municipi de l’Urgell, on els caus proliferen al mig dels camps, en zones de bosc o en talussos pròxims al canal Segarra-Garrigues.
Aquest agricultor de Verdú detalla que la compra d’un centenar de bales del calibre 17 li costa 52 euros i que tot plegat ho han de pagar de la seua butxaca per “intentar defensar els nostres negocis”. Tenint en compte que els conills es compten “per milers”, creu que l’administració “ha de posar-se les botes i ajudar-nos en el que calgui”.
Massa informació
Per la seua banda, el coordinador territorial d’UP al pla, Néstor Serra, afirma que hi ha “molt bona predisposició” per part del conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, però lamenta el “buit” que hi va haver entre el final de l’emergència cinegètica el dia 30 d’abril i la presentació del nou Pla de Control Poblacional.
Aquell temps d’impàs, assegura Serra, es va traduir al maig en una baixada de les declaracions de danys per part dels agricultors afectats “perquè la gent no sabia com actuar”.
Ara que ja disposen de tota la informació, el responsable del sindicat agrari explica que recomanen a tothom que faci la declaració pertinent. Això sí, considera que s’ha de simplificar molt perquè, segons la seua opinió, se’ls exigeix massa informació.