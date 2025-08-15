SUCCESSOS
Un detingut a Turó de Gardeny de Lleida acusat de robar en nou vehicles
La Urbana el va arrestar de matinada a Albert Porqueras, on havia reforçat la vigilància. Portava eines amb les quals presumptament forçava els cotxes
La Guàrdia Urbana va detenir ahir a la matinada un home com a presumpte autor de robatoris amb força en un total de nou vehicles que estaven estacionats al carrer Albert Porqueras i el seu entorn, al barri del Turó de Gardeny, al límit amb el de la Mariola.
L’arrest va tenir lloc a les 2.30 hores, després que en els últims dies la Policia Local hagués reforçat el patrullatge preventiu per aquesta zona arran de l’augment d’aquest tipus de furts. Va ser precisament durant una d’aquestes rondes quan els agents van observar com un home s’allunyava precipitadament d’un vehicle estacionat després d’haver detectat la presència policial i va intentar amagar-se i desfer-se de dos objectes.
Al localitzar-los i revisar-los, els urbans van poder comprovar que es tractava d’eines utilitzades presumptament per forçar vehicles. Tot seguit, la patrulla va inspeccionar la zona i va trobar un total de nou vehicles amb signes d’haver estat forçats i amb l’interior regirat, inclòs el primer vehicle del qual s’havia allunyat de forma sobtada el sospitós.
A més de detenir-lo, els agents van poder recuperar alguns dels objectes que havien estat sostrets dels vehicles, que van ser retornats als seus propietaris. Es van aixecar actes de declaració a tres de les persones afectades i es va informar la resta dels amos dels cotxes que havien estat forçats.
Tant la Guàrdia Urbana com els Mossos han intensificat la vigilància contra aquest tipus de delictes en els últims mesos. Només en el primer trimestre de l’any, la policia autonòmica va efectuar un total de 42 detencions per furts en vehicles. Entre els arrestats abunden les persones molt joves, fins i tot menors, que són reincidents. Així mateix, en nombroses ocasions, trenquen un vidre per poder emportar-se objectes de l’interior.