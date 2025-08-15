ECONOMIA
Només 606 pisos de la ciutat de Lleida es beneficien de l’allau de fons europeus per a rehabilitació
Des de l’inici de les convocatòries de Next Generation fins al passat 30 de juny. Dels 9,97 milions previstos per a blocs socials antics, únicament se n’han utilitzat ara per ara 1,8
Les múltiples convocatòries d’ajuts per a la rehabilitació d’edificis amb fons europeus Next Generation no estan generant una gran resposta al municipi de Lleida, ateses les dades facilitades per la conselleria de Territori. Fins al passat 30 de juny, ha rebut 584 expedients corresponents a 1.632 habitatges, dels quals n’ha concedit 123. Així, 198 estan en procés de ser resolts i 263 han estat denegats. Entre els tres programes que financen obres a blocs de barris, edificis (plurifamiliars o unifamiliars) i pisos individuals, ha donat llum verda a 105 expedients per rehabilitar 533 pisos.
Així, a aquests cal sumar les subvencions atorgades per l’Institut Català de l’Energia (ICAEN), també de fons Next Generation, per a la rehabilitació energètica de 73 vivendes (instal·lació d’equips d’aerotèrmia, canvi de finestres o aïllaments, per exemple). D’aquesta manera, entre tots els programes s’han beneficiat 606 pisos, per un import total de 8.872.57,66 euros.
Complexitat en l’accés
El nombre global d’ajuts és molt baix respecte a tot el parc d’habitatges de la capital. En aquest sentit, els arquitectes ja havien alertat de la complexitat per als veïns que suposa l’accés a aquest tipus de subvencions. Només del programa destinat a blocs antics de barris, la Paeria i el Govern van anunciar una convocatòria d’ajuts per 9,97 milions per a la capital, però Territori només ha rebut 12 peticions per a 111 pisos, que s’han concedit, per un import conjunt que ascendeix a 1.898.036,79 euros.
Del programa per a edificis plurifamiliars o unifamiliars, ha tramitat 33 expedients per a 492 habitatges, dels quals n’ha aprovat 22 per a 371, per un import de 6.765.015,84 euros. Queden 8 expedients per a 101 per resoldre, que sumen 2.216.906,76 euros.
I del programa per a millores d’eficiència energètica de vivendes, ha rebut 501 peticions i n’ha aprovat 71 per 209.523,03 euros (queden per resoldre’n 183 per 528.557,30).
Aquest departament també gestiona un altre programa de subvencions no d’obra, sinó per a l’elaboració del llibre de l’edifici per a la rehabilitació (un estudi tècnic sobre les seues característiques) i la redacció de projectes.
En aquest sentit, ha tramitat 38 expedients per a 528 habitatges, dels quals n’ha aprovat finalment 18 per a 243 pisos, per 221.061,10 euros.