TRIBUNALS
Indemnització per a un jubilat lleidatà pel plus de maternitat
El TSJC obliga l’INSS a pagar endarreriments
Nova sentència en la qual es reconeix un jubilat lleidatà el dret a cobrar el complement de maternitat i, a més, se li ha de pagar una indemnització per danys i perjudicis. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) confirma la sentència del Jutjat Social 2 de Lleida, que va estimar la demanda d’un jubilat contra l’Institut de la Seguretat Social (INSS) perquè li reconegui aquest plus de manera retroactiva. Segons la sentència, el demandant es va jubilar el maig del 2017 i el 2022 va sol·licitar el complement de pensió per maternitat en percentatge del 10% com a pare de tres fills. Tanmateix, l’INSS va denegar aquesta sol·licitud al considerar que havia prescrit el termini de cinc anys per reclamar-ho. El jubilat va acudir al jutjat, que li va donar la raó i va condemnar la Seguretat Social a reconèixer-li el plus des del 2017 i, a més, va fixar el seu dret a rebre una indemnització de 1.800 euros per danys i perjudicis.
Com ja ha fet en casos anteriors, el TSJC recorda que aquesta reparació va ser fixada pel Tribunal Suprem per als jubilats que han hagut de recórrer a la via judicial perquè se’ls reconegui el complement d’aportació demogràfica si es demostrava que hi havia discriminació. I també va establir que la quantia seria de 1.800 euros. El maig passat, el Tribunal de Justícia de la UE va resoldre que la regulació del complement de pensió a Espanya per reduir la bretxa de gènere continua sent discriminatori per als homes malgrat la reforma de la llei que va fer el Govern central el 2021. Segons el tribunal europeu, en el cas de les mares treballadores aquest complement es reconeix de forma automàtica però en els homes es demanen requisits addicionals.