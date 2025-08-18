Surten de Lleida cap a Extremadura efectius dels Bombers per ajudar en els incendis: "anem tots a l’una”
Catalunya envia una cinquantena de bombers, sis camions, vuit vehicles lleugers i tres mitjans aeris
El Govern envia una cinquantena de bombers, sis camions, vuit vehicles lleugers i tres mitjans aeris per ajudar a combatre els focs que cremen a la Península des de fa dies, segons han explicat des del Departament d’Interior. Està previst que es dirigeixin a Extremadura i que s’hi quedin fins divendres. En una piulada a X, el president de la Generalitat, Salvador Illa, havia anunciat aquest matí que es posaven a disposició de les comunitats afectades i ha traslladat el condol als familiars i companys del bomber mort durant les tasques d’extinció a Lleó, la quarta víctima mortal a l'Estat pels incendis aquest mes. També ha demanat extremar les precaucions a Catalunya davant el risc d'incendi.
El president de la Generalitat ha explicat que segueixen molt pendents de la situació a Catalunya després d’uns dies amb els termòmetres disparats i amb risc d’incendi molt elevat. El perill extrem d'incendi forestal continua aquest dilluns i el Govern manté les restriccions, com els accessos tancats a nou espais naturals.
Pel que fa al dispositiu muntat per ajudar a combatre els incendis que des de fa dies devoren sobretot el nord-oest de la península Ibèrica, el sotsinspector Ferran Garcia ha explicat que el Centre de Seguiment i Coordinació d’Emergències a nivell estatal (CENEM) va fer una petició a diferents comunitats autònomes i que la Generalitat ha fet una crida voluntària en les darreres hores per aportar aquestes ajudes.
Garcia, cap d'aquest dispositiu, ha assenyalat que una cinquantena de bombers s’uniran a aquests reforços, la meitat voluntaris i l’altra meitat funcionaris del cos, i que vénen d’arreu de Catalunya. Pel que fa al dispositiu de terra, han muntat una columna mòbil de sis vehicles, amb comandaments intermedis. Són un vehicle de cada regió, amb cinc bombers a cadascun.
També participen en el dispositiu dos caporals, dos sergents, un oficial, el sotsinspector, així com els GRAF, el grup especialista en foc forestal. També està previst destinar-hi tres mitjans aeris, un avió i dos helicòpters, tot i que les necessitats definitives les ha d’acabar de tancar l’Estat. Bona part del dispositiu s'ha congregat al Parc de Bombers de Lleida, d'on han sortit.
El sotsinspector preveu que, als efectius de la Generalitat, se’ls adjudiqui un sector geogràfic per combatre els focs, ja que cada unitat està preparada per treballar amb els seus efectius, eines i estructures de comandament.
“La foto no és un bomber extremeny amb un bomber català, sinó que és un sector d'incendi on els extremenys facin la feina i nosaltres la mateixa en un altre, però amb una estratègia conjunta que permeti aturar aquesta bestiesa”, ha indicat sobre la manera com solen treballar, recalcant: “El que és molt important és que anem tots a l’una”.