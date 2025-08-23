URBANISME
Restriccions de trànsit per obres a l’Ll-11
La Paeria farà dilluns i dimarts treballs de reparació del paviment de la carretera Ll-11, per millorar la seguretat viària. Es preveuen al tram entre l’accés a l’avinguda de les Garrigues i la rotonda de l’avinguda Estudi General, i afectarà tan sols un carril.
Les obres inclouen fresatge i reposició de l’aglomerat, que es troba en mal estat. Començaran a primera hora de dilluns, duraran tota la jornada i comportaran restriccions de trànsit. Així, al tram afectat es restringirà la circulación de dos a un carril i quedarà tallat l’accés a la Ll-11 des de l’avinguda de les Garrigues en sentit a Estudi General i a l’encreuament de la Ll-11 amb el carrer Riu Ebre.
Dimarts es repintarà la senyalització horitzontal i només hi haurà limitacions puntuals de trànsit. L’encreuament amb Riu Ebre estarà operatiu.