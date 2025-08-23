UNIVERSITAT
La UdL ofereix una desena de ‘mini cursos’ oficials per a treballadors
Denominats microcredencials, que duren des de 2 dies a 3 mesos, per a la seua especialització. La majoria són sobre salut i en tots s’obté una certificació
La Universitat de Lleida (UdL) ofereix per al curs vinent una desena de microcredencials, un nou model de formació de curta durada i adaptat a les necessitats del mercat laboral. Estan dirigits principalment a persones que treballen o es troben en transició professional i els permet actualitzar-se, requalificar-se o complementar estudis previs sense haver de cursar un grau a un màster complet, però els alumnes obtindran una certificació oficial, ja que estan reconeguts de forma oficial pel sistema universitari.
En el catàleg amb 158 d’aquestes formacions, que ofereixen les universitats catalans, hi figuren onze de la UdL, la majoria de l’àmbit sanitari i centrades en la formació per a urgències. Comencen entre setembre i octubre i hi ha programades tres edicions de cadascun al llarg del curs, ja que només duren entre dos i tres dies i suposen entre 3 i 3,5 crèdits. Són sobre ecografies urgents en tres minuts, aplicació de ventilació mecànica no invasiva, maneig d’urgències oncològiques, atenció al pacient ancià a urgències i els procediments més habituals en aquesta unitat. A més, n’inclou un altre que ja es va fer a l’abril relacionat amb la infermeria. Es poden consultar a gen.cat/microcredencials. No obstant, el web de la UdL també ofereix d’altres àmbits no sanitaris. Un que comença el setembre sobre especialització en accessibilitat digital (12 crèdits i de 3 mesos de durada) i tres que s’inicien a l’octubre d’operari especialitzat en granges de mares porcines, un altre de dret corporatiu agroalimentari (tots dos de 3 crèdits i un mes) i un altre d’imatge digital com a estratègia (1 crèdit i tres dies).
La conselleria té com a objectiu emetre un total de 9.469 de microcredencials entre totes les universitats abans del mes de juny del 2026.