SANITAT
Gestió de l’alta a La Meva Salut des de l’estranger
El Govern facilita el tràmit online, quan fins ara requeria desplaçar-se a Catalunya. A través del web ‘Catalunya Exterior’
Els catalans residents a l’exterior podran donar-se d’alta de La Meva Salut sense necessitat de desplaçar-se a Catalunya. Aquesta és una de les principals novetats entre la vintena de nous tràmits digitals que la Generalitat ha posat en marxa per facilitar l’accés als serveis públics des de fora del país. Donar-se d’alta en aquesta plataforma digital que dona accés a l’historial mèdic, resultats de proves, receptes i cites, entre altres qüestions, només era possible des de dins del territori català. Ara, els residents a l’estranger poden gestionar aquest tràmit completament online. El paquet de novetats inclou tràmits relacionats amb l’àmbit sanitari, entre els quals hi ha la programació de visites al CAP i la inscripció al registre de donació d’òrgans i teixits.
Amb aquesta ampliació, ja són 142 els tràmits disponibles al web de Catalunya Exterior. Jaume Duch, conseller de la Unió Europea i Acció Exterior, afirma que l’objectiu és “facilitar la vida pràctica” dels ciutadans i va afegir que “hi ha gairebé mig milió de catalans que viuen fora de les nostres fronteres i que també són prioritat del Govern”. Hi ha nous tràmits també per fomentar l’emprenedoria i el talent català a l’exterior, reconèixer trajectòries amb premis i beques i facilitar la reparació jurídica de víctimes del franquisme.