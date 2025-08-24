«S’ha perdut el respecte a les infeccions de transmissió sexual»
Quins serveis ofereix la Fundació Antisida a Lleida per prevenir o diagnosticar el VIH i altres ITS?
Oferim proves ràpides del VIH, sífilis, hepatitis i altres infeccions de transmissió sexual. Cada any en fem unes 600.
Quina és la situació del VIH actualment a Lleida i a Catalunya?
Ens preocupa l’augment de casos. A Lleida en vam tenir 10 el 2022, 8 el 2023 i fins a l’agost d’aquest any ja en sumem 6 més. És un increment significatiu, en la línia del que també passa a Catalunya.
Quines iniciatives de prevenció i educació porten a terme, especialment amb joves?
Tenim el projecte Diacrítiques, que busca parlar de relacions afectives sense centrar-se únicament en les malalties. Volem generar diàlegs més lliures. Cada any hi participen entre 1.000 i 1.500 joves de Ponent. No esperem que vinguin a la fundació, anem a col·legis i instituts.
Quina és la realitat respecte a l’ús del preservatiu i la percepció del risc?
S’ha perdut el respecte a les infeccions de transmissió sexual. Els tractaments permeten portar una vida plena, però això no ha d’invisibilitzar el risc. L’alcohol i les drogues redueixen l’atenció sobre les relacions sexuals. No s’ha de tenir por, però sí respecte. I no és un problema exclusiu dels joves: també afecta persones adultes i d’edat avançada.
Quin paper juga la PrEP en la prevenció?
És un medicament que es pren abans de mantenir relacions sexuals de risc. Protegeix davant del VIH, malgrat que no davant d’altres infeccions. L’administra el sistema sanitari i ajuda a reduir contagis.
Com influeixen les noves tecnologies en la transmissió d’infeccions sexuals?
Aplicacions com Tinder faciliten trobades ràpides entre persones que no es coneixen prèviament. Això augmenta les probabilitats de transmissió d’ITS.
Quina importància tenen les dades oficials en la prevenció i control de les ITS?
El SISCAT no actualitza dades des del 2022. Aquest buit d’informació coincideix amb un augment de casos. És fonamental disposar de xifres actualitzades per poder actuar millor.