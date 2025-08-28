PROJECTES
Front d’un centenar de veïns de l’Horta contra la planta de biogàs
Les seues grans preocupacions són les males olors i l’augment de trànsit que pugui generar. Demanen frenar el projecte o garantir que compleixi tota la normativa
Gairebé un centenar de veïns de l’Horta es van reunir ahir al local social de Torres de Sanui per mostrar el seu rebuig al projecte de la futura planta de biogàs que l’empresa Agrolérida –propietat d’accionistes de Vall Companys– projecta al terme municipal d’Alcarràs, a pocs metres del límit amb el de Lleida. Van acordar que presentaran al·legacions, alguns a títol individual i d’altres en conjunt amb la seua associació de veïns, cosa per a la qual tenen de termini fins al proper dia 2 de setembre.
Un veí va valorar que “el problema d’aquestes plantes, al marge de discutir si són o no el millor model, és que poden generar males olors”. Va afegir que “els promotors diuen que no n’hi haurà, però el mínim que hem de fer com a veïns afectats és presentar totes les al·legacions possibles perquè es compleixin totes les normatives i es garanteixi la innocuïtat absoluta del projecte”.
Portaveus de la partida de Torres de Sanui i del Camí de la Mariola van assegurar que les possibles fetors que la planta pugui desprendre són la principal preocupació dels veïns, així com les ampliacions que podria tenir. Inicialment es projecta perquè pugui tractar uns 100.000 metres cúbics anuals de purins i altres residus orgànics.
“Frenar aquests projectes és molt difícil, però lluitarem perquè es compleixin i reforcin totes les normatives”, va assegurar un portaveu. Els veïns també reclamen reforçar els requisits per construir plantes de gas i una altra de les seues preocupacions és l’augment de trànsit que pugui donar-se a l’Horta. “El projecte no deixa clar per on passaran els camions plens de purins que vindran de granges i escorxadors”, va destacar una altra assistent.
Així mateix, un altre veí va lamentar que l’ajuntament d’Alcarràs no els hagi donat accés als documents del projecte fins més d’un mes després d’haver-los sol·licitat.
Per la seua part, els promotors van assegurar que “hem acordat amb l’ajuntament d’Alcarràs les garanties necessàries perquè la planta no provoqui cap tipus d’olor, zero”.
Van explicar que el transport i emmagatzemament de contenidors d’hidròlisi de cadàver de porc seran completament estancs, sense contacte amb l’aire lliure, i van indicar que “la planta, que permetrà desimpactar el subsol de nitrogen i facilitar el dia a dia a ramaders, serà fins a cinc vegades més petita que altres de projectades a Catalunya i Espanya”.