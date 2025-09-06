Obres eternes i molestes
Els treballs en un tram de Fleming i els d’una línia elèctrica a l’N-II havien d’acabar al juny i encara continuen. Els negocis de les zones afectades denuncien que pateixen molts perjudicis
Algunes obres a la via pública s’eternitzen, com les d’ampliació de la vorera i renaturalització de Fleming, a Lleida, que van començar el desembre passat amb un termini de 7 mesos i encara estan en marxa, i les d’instal·lació d’una línia elèctrica a l’N-II, que comporten desviacions des de l’abril cap a la Caparrella i havien d’haver acabat al juny.
Les obres de renaturalització d’un tram de l’avinguda Doctor Fleming de Lleida i les de la instal·lació d’una línia elécrica de Rascon Solar a l’N-II s’han allargat més del que es preveia, ja que havien d’haver acabat al juny, amb les consegüents molèsties per a veïns i conductors. Els treballs a Fleming van començar a començaments de desembre i el termini d’execució era de set mesos, però encara segueixen. La Paeria va indicar ahir que l’obra civil havia d’acabar a l’agost, “però tenint en compte la previsió de plantar l’arbratge a l’octubre, es va optar per mantenir alguns treballs fins a la data de plantació per tenir-hi presència contínua de personal”, i també per arreglar “aspectes que han sorgit”, com adequar punts de drenatge al carril bici de la instal·lació de reg i canviar peces del paviment. Va assegurar que d’aquí a un parell de setmanes l’obra s’haurà enllestit i va detallar que queda instal·lar mobiliari urbà, sensors de control, el reg, tanques de protecció de les zones enjardinades i senyalització.
Responsables de negocis ubicats en aquesta part de Fleming van indicar que tant ells com els seus clients es veuen afectats per les obres i la falta d’aparcament. “És horrible, no es pot aparcar i els dies de mercat és encara pitjor. Alguns clients aparquen un moment en doble fila, compren alguna cosa i se’n van”, van explicar des del Forn La Ràdio. Al supermercat Veritas van indicar que “tenim clientela molesta perquè no pot aparcar a prop i ens hem hagut d’adaptar”. “Els deixem sortir amb el carro fins on tenen el cotxe o fins i tot els acompanyem amb la compra”, van assenyalar. I a Auto Revisión Médica van apuntar que “les persones grans deixen el cotxe al Carrefour perquè aquí no es pot aparcar”. Van afegir que “ve menys gent, gran i jove, per això”. A més, una veïna que resideix en un xalet davant de les obres va relatar que té el cotxe dins del garatge i no pot treure’l des de desembre, quan van començar els treballs, i va lamentar que per la falta de moviment s’estan espatllant els pneumàtics. Va dir que cada vegada que els operaris trepen el terra, tremola la casa i fins i tot es desprèn pintura.
Respecte a l’obra a l’N-II, que ha comportat la desviació per la Caparrella dels vehicles que van en sentit a Alcarràs, des del restaurant Carballeira van destacar que els clients que són de fora o no coneixen el camí de la Caparrella passen de llarg, sobretot de nit perquè no hi ha gaire il·luminació, i han de donar la volta. El concessionari Nayper Motor va subratllar que els seus clients i els treballadors s’han vist molt perjudicats. El gerent, Jaume Nicolás, va dir que acumulen “quatre mesos d’incomoditat i d’incertesa, perquè l’administració local no va avisar de les obres ni de la durada ni del retard” posterior. Assegura que clients han arribat tard a cites al perdre’s a causa de la desviació i que han patit pèrdues econòmiques perquè als usuaris que porten el cotxe a revisar els paguen el taxi de tornada al centre urbà i ha de recórrer més quilòmetres.
Precisament, ahir la Paeria, que ja va anunciar que va obrir expedient a l’empresa d’aquestes obres, va informar que dimecres vinent es recuperarà la circulació habitual perquè hauran acabat els treballs. Però el dilluns 15 començarà la segona fase en un tram d’1,8 quilòmetres en direcció a Alcarràs, entre l’enllaç de l’antiga N-IIa amb l’N-II i el camí de Collestret. L’actuació durarà fins mitjans de desembre i es farà per trams i amb regulació semafòrica. Es donarà pas alternatiu als vehicles en tots dos sentits, segons s’ha acordat amb Guàrdia Urbana i Mossos d’Esquadra.
El pont de Ciutat Jardí reobre a vehicles i vianants el dia 11
L’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (Adif) està ultimant els treballs de rehabilitació integral del pont que salva les vies de la línia d’alta velocitat i connecta Ciutat Jardí amb Joc de la Bola. Es preveu que reobri dijous vinent, el dia 11, quan les previsions inicials eren que estigués tallat al trànsit tant per a vehicles com per a vianants de l’1 de juny fins al passat 31 d’agost. El viaducte es trobava en bastant mal estat després de dinou anys en funcionament, per la qual cosa s’han renovat les voreres, el ferm, els drenatges i les baranes.