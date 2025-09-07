Adjudiquen la construcció del centre per a temporers a Lleida
L’edifici modular tindrà capacitat per a 32 treballadors i es preveu que estigui a punt per a la campanya de la fruita del pròxim estiu
L’ajuntament ha adjudicat a la fi les obres per construir el centre d’acolliment a persones temporeres de la Caparrella, un edifici modular que allotjarà 32 treballadors de la fruita que disposin de contracte de treball.
La comissió d’Acció i Innovació Social del passat 15 de gener va aprovar inicialment el projecte i el govern municipal va començar la seua tramitació d’urgència amb l’objectiu que el centre estigués llest el juny, per a la campanya de recollida de fruita d’aquest estiu. Tanmateix, el termini d’exposició pública es va haver d’ampliar 15 dies en faltar documentació i el grup municipal d’ERC va presentar al·legacions, per la qual cosa es va haver d’estendre uns altres 15 dies més. Finalment, l’anunci de licitació es va publicar el 27 de març i el contracte es va adjudicar fa dos dies.
El contracte va rebre dos ofertes i ha estat adjudicat a Construcciones y Transportes Albalate SL per 525.382 euros (amb IVA). Preveu un termini d’execució de 5 mesos, per la qual cosa hauria d’estar llest per a campanya del pròxim estiu sense problemes.
El dispositiu d’acollida del pavelló 3 va atendre 1.023 usuaris aquest estiu, entre el 2 de juny i el 31 d’agost, quan va tancar. En total, 6.642 pernoctacions.