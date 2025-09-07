La Paeria recomana evitar dos artèries clau de Lleida per obres i inici del curs escolar
Comença la nova fase de les obres de Balmes, que continuen a Rovira Roure i afectaran voreres i el carril d’aparcament
Les obres de l’avinguda Balmes i Rovira Roure, on s’està renovant la xarxa d’aigües i el clavegueram, entraran a partir de la setmana que ve en una nova fase. La Paeria preveu començar els treballs per obrir una rasa en el tram de Rovira Roure entre el Passeig de Ronda i l’avinguda Prat de la Riba, on el mes passat va talar una vintena d’arbres. Per aixecar el paviment s’ocuparà part de la vorera de costat dels nombres parells i el carril d’aparcament, que quedarà inhabilitat. El pas de vehicles no es veurà afectat en aquest tram, ja que es mantindran tots els carrils. A tota hora es deixarà un pas de dos metres d’ample en la part de vorera més pròxima als edificis per al pas de vianants, i es facilitarà l’accés als habitatges i comerços.
L’ajuntament afirma que ha informat de la incidència veïns i comerciants de la zona. Així mateix, la Paeria preveu que a partir de la setmana del 15 de setembre es pugui obrir el segon carril de pujada de Balmes en el tram més pròxim a Ricard Viñes.
Tanmateix, l’ajuntament recomana evitar la circulació amb vehicles per aquesta avinguda davant de l’increment de trànsit amb l’inici del curs escolar. La Guàrdia Urbana engegarà un dispositiu especial de trànsit durant les hores punta.