SUCCESSOS
Dos arrestats per robar en cotxes a Balàfia
Els Mossos d’Esquadra van arrestar la matinada de dilluns a Balàfia dos homes per robar en tres vehicles. Els fets van ocórrer cap a les 2.00 hores, quan un veí va alertar que dos individus estaven forçant un vehicle al carrer Terrassa i, al cridar, van fugir del lloc.
Posteriorment, una patrulla va localitzar a l’avinguda Balàfia dos individus les motxilles dels quals coincidien plenament amb la descripció dels sospitosos. Els agents els van donar l’alto i van comprovar que hi havia ulleres de sol, mòbils i gorres, entre altres articles, dels quals els individus no van saber donar una explicació del seu origen. A més, un d’ells tenia un tall important en un dit amb molta sang.
Així mateix, al carrer Terrassa van localitzar tres vehicles forçats, dos amb restes de sang i tres vehicles més amb sang a les manetes, la qual cosa va motivar-ne la detenció.