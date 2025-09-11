Vaga de metges de la sanitat pública i concertada el 3 d’octubre
Convocada per Metges de Catalunya, que reclama reduir la càrrega assistencial
El sindicat Metges de Catalunya (MC), majoritari entre aquest col·lectiu sanitari, va convocar ahir una vaga del personal facultatiu del sistema públic i concertat català el divendres 3 d’octubre, amb l’objectiu de “recuperar la dignitat en l’exercici professional”.
L’aturada començarà a les 8.00 hores i finalitzarà també a les 8.00 de l’endemà, coincidint així amb el previst a la resta d’Espanya per diverses organizacions en protesta contra l’avantprojecte de la llei de l’Estatut marc. La convocatòria està dirigida al personal adjunt i en formació (residents) dels grups professionals de metges, farmacèutics, psicòlegs, biòlegs, odontòlegs, radiofísics, químics i bioquímics.
El sindicat considera “més que justificada” la mobilització d’àmbit estatal, però indica que les competències sanitàries es troben majoritàriament descentralitzades i és la conselleria de Salut qui té la responsabilitat d’oferir unes condicions de treball dignes. En aquest sentit, afirma que el deteriorament de la sanitat pública “no s’ha revertit” malgrat les millores aconseguides en anteriors mobilitzacions, i afirma que es manté la sobrecàrrega assistencial i la falta de recursos.
Metges de Catalunya reclama a Salut i a les patronals del sector mesures “assequibles en el marc de les competències autonòmiques que millorin i dignifiquin l’exercici professional de la medicina en el sistema sanitari català”, al marge de quin sigui el resultat de la negociació de l’Estatut marc estatal.
Entre els punts que reivindica figuren mantenir el respecte a la singularitat i responsabilitat del treball mèdic i facultatiu, limitar les agendes dels metges de família d’Atenció Primària a un màxim de 25 actes assistencials diaris, modificar les guàrdies i descansos postguàrdia i finançar les activitats de formació, docència i investigació del personal.
L’última vaga de metges a Catalunya va ser el gener del 2023 i va obligar a ajornar milers de visites i operacions. MC i Salut van acordar crear una taula de diàleg per reduir la càrrega assistencial i la burocràcia.
