SANITAT
Aquestes són les operacions amb més llista d'espera a Lleida, amb les d'hèrnia discal al capdavant
Presenten la demora més llarga a la província, de 412 dies de mitjana, amb 87 pacients pendents de la intervenció. Les següents són les de raquis (columna), amb 334 dies d’espera i 325 persones en llista
Sotmetre’s a una cirurgia d’una hèrnia discal comporta una espera mitjana de 412 dies a la sanitat pública lleidatana, pràcticament un any i dos mesos. Es manté com la intervenció amb la llista d’espera més llarga a Lleida, segons les últimes dades del departament de Salut referents al juliol passat. Llavors, 87 pacients esperaven per ser operats d’aquesta malaltia a l’hospital Arnau de Vilanova, l’únic del sistema sanitari públic de la demarcació on es practica. En aquest centre s’han operat 54 persones d’hèrnia discal des del gener.
Sense deixar de ser alarmant, l’espera per a operacions d’hèrnia discal s’ha reduït considerablement els últims mesos. Al juny era de 469 dies, gairebé dos mesos més, i hi havia 93 persones pendents. Un any enrere, el juny del 2024, assolia els 520 dies de mitjana (gairebé un any i mig) i hi havia 136 pacients en llista.
El desembre de l’any passat va pujar fins als 584 dies (més d’un any i 7 mesos), amb 140 persones en llista.
Les operacions de raquis (columna vertebral) són les següents amb més demores, de 334 dies a l’hospital Arnau. Són unes de les més sol·licitades, amb 325 persones en llista d’espera i 229 pacients intervinguts aquest any.
D’altra banda, la intervenció de cataractes es manté, de lluny, com la més requerida: 1.185 pacients (917 al pla i 268 al Pirineu) han d’esperar 74 i 68 dies de mitjana, respectivament. Salut garanteix un termini d’accés inferior o igual a 180 dies per a aquesta operació, així com per a les de pròtesis de genoll i maluc. Des de començament d’any s’han portat a terme 1.802 operacions de cataractes a la sanitat pública del pla i 488 a la muntanya.
Respecte a les cirurgies oncològiques, cap supera el termini d’accés garantit de 45 o 60 dies fixat per Salut. La del càncer del sistema nerviós central és la que presenta una demora més significativa, de 27 dies de mitjana a l’Arnau, l’únic hospital de Lleida on es practica.
Al Pirineu només hi ha llista d’espera per a les operacions de càncer de pell a l’hospital de la Seu, on dos pacients havien d’esperar una setmana per operar-se al juliol.
Així mateix, el departament de Salut garanteix un termini d’accés valvular inferior a noranta dies per a les cirurgies cardíaques major i coronària major. La resta compta amb uns terminis màxims de referència que varien entre noranta, 180 i 365 dies.