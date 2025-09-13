UNIVERSITAT
La UdL demana al Govern inversions de més de 20 milions per poder guanyar 3.000 alumnes
Puy prioritza el nou edifici al costat del Santa Maria per al campus de Salut i la reforma de la Capitania de Gardeny per a Comunicació Audiovisual. Planteja un nou grau en IA i Ciència de Dades
El rector de la Universitat de Lleida (UdL), Jaume Puy, demana a la Generalitat més de 20 milions en inversions perquè la universitat pugui guanyar fins a 3.000 nous estudiants amb un nou edifici al costat de l’hospital Santa Maria com a projecte estrella. Ahir va rebre al Rectorat la consellera d’Economia, Alícia Romero, i “li he traslladat que Lleida hauria de tenir més presència en les perspectives d’inversions, estem en un bon moment perquè l’impuls del territori es pugui donar a través de la universitat”, va afirmar.
El projecte més prioritari és el d’un nou edifici en un solar a l’altre costat del carrer del Santa Maria per ampliar les facultats de Salut. El Govern va aprovar al març una modificació del planejament que en permetrà la construcció i la d’un altre edifici de psiquiatria per a l’hospital, però està pendent de licitació. Puy va explicar que el cost és d’uns 12 milions i que “ens permetria alliberar espais al campus de Cappont, que acull un grup d’Infermeria, i pensar a obrir un nou grau en Intel·ligència Artificial i Ciència de Dades”.
Puy també demana rehabilitar l’antiga Capitania de Gardeny i ubicar un nou campus per a Comunicació Audiovisual i Disseny Digital al costat del Magical Media. Les actuacions costarien 6,3 milions.
“Cap facultat de l’Estat comptaria amb unes infraestructures de primer nivell professional” com el Magical, va indicar.
Així mateix, el rector sol·licita fons per contractar onze sanitaris a l’hospital veterinari de Torrelameu, la qual cosa permetria posar en marxa un servei d’Urgències. La UdL també projecta la renovació d’una granja de vaques a Mollerussa que costarà uns 5 milions, amb finançament de la Diputació. També planteja habilitar un aulari a Igualada per portar-hi un grup de Dret.
Puy va valorar que la consellera “s’ha interessat pel progrés de la UdL i que intentarien concretar els pressupostos aquest mes”. Va indicar que la universitat compta amb 11.000 estudiants de títols oficials i 3.000 d’estudis propis. “En els últims tres anys hem incrementat un 26% la demanda en primera opció, però el nombre d’estudiants gairebé no ha augmentat perquè estem plens”, va concloure el rector.