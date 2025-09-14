SUCCESSOS
Investiguen un assalt en una casa de Raimat amb els amos a dins
Va ocórrer cap a les 22.00 hores de divendres i el lladre va fugir al ser descobert. El delinqüent es va escapar amb un còmplice que l’esperava fora de l’habitatge
Els Mossos d’Esquadra investiguen un assalt que va tenir lloc divendres a la nit en una casa de Raimat, segons ha pogut saber aquest diari. El robatori es va produir quan els amos de l’habitatge es trobaven a l’interior i el lladre –que va poder sostreure diversos objectes– va fugir al ser descobert amb un còmplice que l’esperava amb un vehicle en un carrer proper.
Els fets van tenir lloc al voltant de les 22.00 hores al carrer Ronda, en el centre de la localitat, quan, pel que sembla, un individu va accedir a l’habitatge per la part posterior, va forçar un dels accessos i va entrar al domicili.
Els residents van escoltar un soroll i van descobrir que estaven sent víctimes d’un robatori. El delinqüent va abandonar l’habitatge molt de pressa amb diversos articles, perdent-ne algun durant la fugida. Pel que sembla, es va escapar amb un vehicle conduït per un còmplice que, segons els investigadors, s’encarregava de vigilar durant l’assalt.
Les víctimes van trucar al 112 i fins al lloc van acudir diverses patrulles dels Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana, que van fer una recerca per la zona. Els primers s’han fet càrrec de la investigació. Durant la nit no va transcendir cap altre robatori a la zona. Fa uns mesos es van registrar diversos casos a la urbanització Golf de Raimat.
En l’últim any, els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana han incrementat la vigilància a l’Horta de Lleida arran de l’augment de casos que hi va haver i que s’ha saldat amb una desena d’arrestos, més de 1.600 actuacions i més de 400 controls.
Roben 6.000 euros d’una bugaderia de Pardinyes
Robatori ahir a la matinada en un establiment de Pardinyes. Quatre individus es van emportar uns 6.000 euros de la recaptació de la bugaderia d’autoservei Speed Queen, situada al carrer Pere de Cavassèquia. El responsable de la bugaderia, Albert Mas, va explicar a aquest diari que “el robatori es va produir en tot just tres minuts. Quatre homes van accedir a l’interior a la 1.58 hores i a les 2.01 hores sortien per la porta”. Els lladres van utilitzar una pota de cabra per trencar la central de pagaments i es van emportar la recaptació de les últimes setmanes. “Calculo que uns 6.000 euros”, va dir Mas.
Els Mossos s’han fet càrrec de la investigació i compten amb l’enregistrament de la càmera de seguretat. El responsable de la bugaderia va comentar que “per la manera com actuen tot indica que es tracta que ho havien planificat i estan fets per persones que es dediquen a això”. Sospiten que dies enrere ja haurien forçat per porta per poder accedir més fàcilment a l’interior. Agents de la Policia Científica van fer ahir una inspecció ocular a l’establiment, que va haver de tancar al públic a causa del robatori. A l’exterior del local van penjar diversos cartells amb el següent missatge: “Tancat per robatori.”