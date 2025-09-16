URBANISME
Balàfia vol que el POUM li doti més zones verdes
“Som un dels barris amb més zones sota l’efecte illa de calor”. Insisteixen a millorar les freqüències dels autobusos
L’associació de veïns de Balàfia reclama que el nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) incrementi la previsió de zones verdes per al barri per mitigar l’efecte illa de calor. “Som dels barris amb més veïns afectats per aquest fenomen, que pot generar importants problemes per a la salut de les persones grans i vulnerables, i considerem que es pot incrementar el nombre de zones verdes que es preveuen al document inicial”, va assenyalar la presidenta de l’associació, Jos Farreny.
Precisament, els informes de sostenibilitat que l’ajuntament va encarregar entre el 2021 i el 2022 constaten les afirmacions de Farreny, ja que recullen que Balàfia és el barri amb més població que viu sota l’efecte illa de calor, amb uns 6.945 veïns.
El segueixen els barris Príncep de Viana-Clot (6.469) i Pardinyes (6.438), mentre que a l’altre extrem hi ha Sucs (439), Camp d’Esports (178) i Llívia (156). Cal recordar que l’efecte illa de calor és el nom amb el qual es coneix el fenomen de l’augment de temperatures per culpa de l’activitat humana o l’absència de zones verdes, i en algunes la diferència amb relació a altres àrees més protegides pot arribar a ser de fins a 13 graus.
“Sabem que el nou POUM preveu una important inversió a ampliar les zones verdes, sobretot als barris més poblats, però creiem que en el cas del nostre barri es podrien augmentar més pel benestar de tothom”, va afegir Farreny. Segons va informar en el seu moment el govern municipal, el nou POUM, que es va aprovar inicialment aquest estiu, preveu 27 hectàrees de superfície de zones verdes privades a l’interior d’illes i plantar fins a 80.000 arbres a la via pública.
Paral·lelament, l’associació veïnal ha tornat a reclamar al govern que millori les freqüències dels autobusos urbans que passen pel barri de Balàfia, la lína L8. “La Paeria va dir que, una vegada tingui l’estudi de mobilitat urbana, implementarà millores, així que toca esperar”, va dir Farreny. Va afegir que la idea és que el document estigui llest a començaments de l’any que ve.