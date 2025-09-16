SUCCESSOS
Batalla campal amb una trentena d’implicats al barri de la Mariola de Lleida
Hi van intervenir totes les patrulles disponibles que hi havia en aquell moment dels Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana
Nova baralla tumultuària a la ciutat de Lleida. L’aldarull va tenir lloc a última hora de dissabte als blocs Gaspar de Portolà a la Mariola i la ràpida i contundent intervenció policial va evitar que anés a pitjor, segons ha pogut saber aquest diari. En l’incident es van veure implicades una trentena de persones, segons va indicar ahir un portaveu policial, si bé altres fonts asseguren que van arribar a congregar-se’n unes 60.
Els fets van tenir lloc cap a les 22.00 hores quan, per causes que s’investiguen, es va produir una batalla campal entre dos grups de persones. Pel que sembla, algunes portaven armes blanques. Hi va haver amenaces i alguns dels implicats van arribar a agredir-se.
Totes les patrulles disponibles que hi havia en aquell moment dels Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana van acudir al lloc al ser alertats d’una baralla tumultuària en la qual s’havien exhibit armes blanques. La ràpida intervenció i el gran desplegament policial va evitar que la baralla anés a més. Pel que sembla, un dels grups implicats se’n va anar del lloc. No hi va haver detinguts ni consten ferits.
Val a recordar que l’abril passat a la Mariola es va produir una brutal agressió a sis agents dels Mossos d’Esquadra. Va passar la nit del 27 al 28 d’abril quan la policia va acudir arran de ser alertats d’una batalla campal entre dos grups, arribant a participar-hi unes 200 persones. La multitud va atacar els agents de l’ARRO, entre els quals un sergent i un caporal, de manera sorprenent. Quatre van haver de rebre punts de sutura, 57 en el seu conjunt i 20 només un d’ells.
Aquesta agressió va ser la gota que va fer vessar el got pel malestar policial. Sindicats van convocar una protesta que va reunir 300 agents a Lleida per denunciar la impunitat de les agressions que pateixen.
Un mes i mig després, els Mossos van detenir el principal sospitós, que va ingressar a presó per quatre delictes de temptativa d’homicidi, dos de lesions, amenaces i desordres. Una setmana després hi va haver quatre detencions més.