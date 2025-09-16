JUSTÍCIA
Neguen indemnitzar una dona per una caiguda al carrer a Lleida perquè tenia més lloc per passar
La Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat, a una dona que reclamava 64.954 euros a la Paeria. Afirma que el desperfecte del passeig no tenia “prou entitat”
La Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat ha dictaminat desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial que una dona va presentar contra la Paeria de Lleida després d’una caiguda en un passeig de la ciutat, que li va provocar una fractura de ròtula per la qual va haver de ser operada dos vegades i després de la qual pateix seqüeles, i per la qual demanava una indemnització de 64.954,01 euros. L’afectada va al·legar que va entrepussar a causa d’un desperfecte al paviment, del qual el mateix ajuntament va reconèixer-ne l’existència, però la comissió considera que no tenia “prou entitat”.
Argumenta que es tracta d’una via pavimentada per a vianants en una zona enjardinada, no una vorera, apunta que als voltants hi ha arbres, però que en el punt on va entrepussar el desnivell és d’entre 1 i 1,5 centímetres, que tenia més de 2 metres de pas sense irregularitats, que coneixia la zona i que l’incident va tenir lloc a plena llum del dia. També assenyala que el fet que el consistori reparés l’espai “no implica el reconeixement automàtic de responsabilitat patrimonial”.
Els fets es remunten al maig del 2023, quan l’afectada va reclamar a l’ajuntament la indemnització de 64.954,01 euros pels danys i perjudicis derivats de la caiguda que va patir l’abril del 2021 mentre caminava per un passeig, que atribueix al mal estat del paviment al tenir lloses aixecades.
La reclamació va ser admesa a tràmit l’octubre del 2023, un informe del departament de Serveis Urbans reconeix una ondulació al paviment que s’adapta a l’arrel d’un arbre, d’1,6 metres de llarg, una amplada d’entre 50 i 80 centímetres i un desnivell de fins a 5 centímetres, però la companyia d’assegurances va plantejar desestimar la demanda al considerar que el desperfecte era “visible i eludible” i que la vorera és ampla, i va reduir la valoració dels danys a 16.491,96 euros.
El procés es va prolongar, amb al·legacions per les dos parts, fins al març d’aquest any, quan el vicesecretari va elaborar la proposta de resolució desestimant la reclamació “per falta de relació de causalitat entre els danys al·legats i el funcionament dels serveis públics municipals” i va cursar la sol·licitud perquè la Comissió Jurídica Assessora emetés un dictamen.