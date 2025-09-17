SUCCESSOS
Ferit en un pulmó amb una arma blanca al Barri Antic de Lleida
Va passar de matinada a la plaça Josep Solans. Hi va haver una discussió i un dels implicats s’hauria autolesionat
Un home va resultar ferit al pit per arma blanca ahir a la matinada en un incident a la plaça Josep Solans, al Barri Antic, segons ha pogut saber aquest diari. El ferit va ser evacuat a l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida i els Mossos d’Esquadra es van fer càrrec de la investigació dels fets. La principal hipòtesi és que es tracta d’una autolesió, malgrat que no ha transcendit si va ser de manera accidental o voluntària.
Els fets van tenir lloc al voltant de les 4.30 hores quan, pel que sembla, hi va haver un incident entre dos homes i una dona que es van discutir. Tot apunta que un d’ells, que anava en estat ebri, volia emportar-se la dona i un altre hi va intercedir. El primer hauria acabat clavant-se el ganivet al pit, afectant un pulmó.
Al lloc van acudir patrulles dels Mossos i la Guàrdia Urbana així com una ambulància del SEM. Després de ser atès in situ, va ser evacuat a l’hospital Arnau de Vilanova amb pronòstic greu. Els policies es van entrevistar amb els implicats, que haurien explicat que el ferit es va autolesionar. No hi va haver denúncies ni van trobar l’arma blanca o objecte punxant.
Val a recordar que en aquesta plaça s’han produït diversos incidents, un dels quals el passat febrer quan veïns van atacar policies en un succés que es va saldar amb tres detinguts i tres agents dels Mossos d’Esquadra ferits. A més, al maig, Endesa va tallar la llum a vuit pisos del número 3 de la plaça després de detectar que feia temps que estava punxada.
Els tècnics de la companyia van accedir a l’immoble escortats per un important dispositiu dels Mossos d’Esquadra, que va comptar amb almenys quatre furgonetes de l’ARRO, per inutilitzar les connexions il·legals a la xarxa elèctrica. En aquest bloc, el setembre de l’any passat, els Mossos van detenir un home acusat de vendre marihuana que suposadament conreava en una finca.
D’altra banda, la Guàrdia Urbana va decomissar dilluns dos armes blanques al carrer Veguer de Carcassona (Barri Antic) i el passatge Illes Balears (Mariola).