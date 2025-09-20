Transports
Lleida passarà d'una estació d'autobusos "obsoleta" a una de "primer nivell", segons Sílvia Paneque
La consellera de Territori creu que les obres de la nova infraestructura, que finalitzaran a principis del 2026, situaran el municipi "al costat de les grans ciutats europees"
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha afirmat aquest dissabte que "Lleida passarà de disposar d'una estació d'autobusos obsoleta, degradada i allunyada de la xarxa ferroviària, a comptar amb un veritable intercanviador de primer nivell, just al costat de l'estació de tren", i que això situarà la capital del Segrià "al costat de les grans ciutats europees" pel que fa a la integració dels diferents modes de transport.
La consellera ha visitat les obres de la nova infraestructura juntament amb Fèlix Larrossa i la tinenta d'alcalde, Cristina Morón. El paer en cap ha definit la futura estació com "extraordinària i probablement una de les més boniques d'Europa", per la seva arquitectura. També ha afirmat que serà un espai que contribuirà a la millora de la mobilitat a les Terres de Lleida.
Les obres avancen a bon ritme i estan previstes que finalitzin durant el primer trimestre del 2026. Amb una inversió de 38 milions d'euros, permetrà donar resposta a una demanda de 1,4 milions de viatges anuals i dotar d'ús ciutadà a l'edifici de l'antiga farinera de la Meta i els Docs. Així mateix, potenciarà la intermodalitat degut a la seua proximitat amb l'estació de tren.
A més a més, Paneque ha recordat que aquest projecte "dona resposta a les necessitats actuals" i que també "deixa oberta la possibilitat de créixer i incorporar fins a 15.000 metres quadrats addicionals d'equipaments públics sobre l'estructura de l'estació".
Segons la consellera, "aquesta capacitat d'adaptació i flexibilitat és la millor garantia que l'obra tindrà una vida útil llarga i que Lleida podrà anar responent a noves demandes institucionals i ciutadanes".
Actualment, es treballa tant en la part d'obra nova com en la de rehabilitació de la nau dels Docs. Quant a l'obra de rehabilitació, ja s'ha acabat en l'interior de l'edifici, i s'està treballant en la coberta i façanes exteriors.