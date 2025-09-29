El temporal de pluja inunda baixos al pla de Lleida i talla carreteres a les Terres de l'Ebre
Hi ha possibilitat de pluges torrencials fins al migdia al sud de Catalunya
Suspeses les classes aquest dilluns en dos comarques tarragonines
Tres carreteres es troben tallades aquest dilluns al matí per l'episodi de pluges a les Terres de l'Ebre. Són la C-12 d'Amposta a Tortosa, la TP-3311 entre Santa Bàrbara i la Sénia i la TV-3314 entre Godall i Ulldecona. A més, a l'N-340 es dona pas alternatiu a Amposta. Els Bombers de la Generalitat han rebut 13 avisos fins a les set del matí, cap d'ells destacat.
Al pla de Lleida, on tempestes han descarregat amb força la passada nit, els Bombers han rebut tres avisos per inundacions de baixos a la capital, Balaguer i Vila-sana.
Incidències en el servei de bus interurbà i suspès el transport escolar
Les fortes pluges han obligat també a suspendre el transport escolar al Baix Ebre i el Montsià i hi ha incidències en el servei de bus interurbà. En aquest sentit, el bus exprés Alcanar-Tortosa es desvia per l'Aldea però hi ha retards en tots els autobusos que passen per l'Aldea. En línies generals, hi ha afectacions en les línies Tortosa-Deltebre, Tortosa-Amposta-Vinaròs i Alcanar-Amposta-Barcelona i Tarragona.
Suspeses les classes aquest dilluns a les comarques del Montsià i el Baix Ebre
El Departament d'Educació ha decidit d'acord amb Protecció Civil suspendre les classes aquest dilluns a les comarques del Montsià i el Baix Ebre per l'episodi de pluges. Davant la previsió de pluges torrencials fins al migdia, Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils de la zona informant de la suspensió i demanant que s'evitin desplaçaments i activitats a l'exterior. En el missatge s'alerta també del risc d'acostar-se o travessar rieres, torrents o barrancs.
Amposta recull més de 200 litres per metre quadrat
L’estació automàtica d’Amposta ha recollit 212 litres per metre quadrat aquesta nit i la dels Alfacs, 129. També destaca el registre a l’estació de l’Aldea, amb 98 litres per metre quadrat. Pel que fa a les intensitats, les pluges han deixat registres de 52,4 litres per metre quadrat en mitja hora a Amposta i 27,6 a l'Aldea, segons el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat). La Conferència Hidrogràfica de l'Ebre ha informat també de la possibilitat de crescuda dels barrancs de Pixadors, Vinaixarop i Rocaborba, al Baix Ebre.