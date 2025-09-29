SEGRE
El seguici de les Festes de la Tardor de Lleida

El temporal de pluja inunda baixos al pla de Lleida i talla carreteres a les Terres de l'Ebre

Hi ha possibilitat de pluges torrencials fins al migdia al sud de Catalunya

Suspeses les classes aquest dilluns en dos comarques tarragonines

L'N-340, tallada entre la Ràpita i Amposta ahir diumenge.

L'N-340, tallada entre la Ràpita i Amposta ahir diumenge.Ariadna Escoda / ACN

Lluís Serrano
Publicat per
redacció / agències

Creat:

Actualitzat:

Tres carreteres es troben tallades aquest dilluns al matí per l'episodi de pluges a les Terres de l'Ebre. Són la C-12 d'Amposta a Tortosa, la TP-3311 entre Santa Bàrbara i la Sénia i la TV-3314 entre Godall i Ulldecona. A més, a l'N-340 es dona pas alternatiu a Amposta. Els Bombers de la Generalitat han rebut 13 avisos fins a les set del matí, cap d'ells destacat.

Al pla de Lleida, on tempestes han descarregat amb força la passada nit, els Bombers han rebut tres avisos per inundacions de baixos a la capital, Balaguer i Vila-sana.

Incidències en el servei de bus interurbà i suspès el transport escolar

Les fortes pluges han obligat també a suspendre el transport escolar al Baix Ebre i el Montsià i hi ha incidències en el servei de bus interurbà. En aquest sentit, el bus exprés Alcanar-Tortosa es desvia per l'Aldea però hi ha retards en tots els autobusos que passen per l'Aldea. En línies generals, hi ha afectacions en les línies Tortosa-Deltebre, Tortosa-Amposta-Vinaròs i Alcanar-Amposta-Barcelona i Tarragona.

Suspeses les classes aquest dilluns a les comarques del Montsià i el Baix Ebre

El Departament d'Educació ha decidit d'acord amb Protecció Civil suspendre les classes aquest dilluns a les comarques del Montsià i el Baix Ebre per l'episodi de pluges. Davant la previsió de pluges torrencials fins al migdia, Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils de la zona informant de la suspensió i demanant que s'evitin desplaçaments i activitats a l'exterior. En el missatge s'alerta també del risc d'acostar-se o travessar rieres, torrents o barrancs.

Amposta recull més de 200 litres per metre quadrat

L’estació automàtica d’Amposta ha recollit 212 litres per metre quadrat aquesta nit i la dels Alfacs, 129. També destaca el registre a l’estació de l’Aldea, amb 98 litres per metre quadrat. Pel que fa a les intensitats, les pluges han deixat registres de 52,4 litres per metre quadrat en mitja hora a Amposta i 27,6 a l'Aldea, segons el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat). La Conferència Hidrogràfica de l'Ebre ha informat també de la possibilitat de crescuda dels barrancs de Pixadors, Vinaixarop i Rocaborba, al Baix Ebre.

