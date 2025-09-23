SANITAT
Arranca la campanya de vacunació i Salut preveu almenys 91.000 dosis contra la grip
Els CAP prioritzen els majors de 80 anys, embarassades, nens de fins a cinc anys i sanitaris. El 13 d’octubre començarà per a la resta de col·lectius de risc, com les persones de més de 60 anys
Els Centres d’Atenció Primària (CAP) van arrancar ahir la campanya de vacunació contra la grip i la covid als col·lectius més vulnerables, entre ells els majors de 80 anys (23.000 persones al pla i 4.700 al Pirineu), residents en geriàtrics (4.400 i 620, respectivament) i les dones embarassades. Aquest any també s’avança als nens d’entre 6 mesos i 5 anys, que només es vacunen contra la grip, i al personal sanitari. El departament de Salut ha previst inicialment 76.400 dosis contra la grip a la regió sanitària de Lleida, més 14.700 a l’Alt Pirineu i Aran que sumen un total de 91.000 a la demarcació. No obstant, en “podrem disposar de més perquè l’objectiu és arribar al 75% dels majors de 60 anys i al 60% en la resta de les persones amb més riscos”, va explicar el referent territorial de vacunes a Lleida, Elisabet Jurado. Mentrestant, les vacunes contra la covid “costen una mica més de gestionar i s’aniran demanant segons les necessitats, però n’hi haurà per a tothom”, va afegir.
La regió sanitària del pla va ser la segona amb una millor cobertura antigripal a l’última campanya, només darrere de Barcelona ciutat. Tanmateix, només es va vacunar el 49% de la població de més de 60 anys, i el 47% al Pirineu. “La grip i la covid continuen podent generar complicacions importants”, va alertar Jurado, que va valorar que “necessitem implicar la ciutadania perquè vacunar-se no és només un acte de protecció individual, sinó un gest de solidaritat”.
L’adjunt d’Infermeria al CAP de Tremp, Xavier Ensenyat, va destacar la importància de la vacuna contra la covid, que “és present durant tot l’any amb pujades i baixades”.
La segona fase de la campanya començarà el 13 d’octubre per a la resta de col·lectius indicats, com les persones a partir de 60 anys.
Llei de Salut Digital
D’altra banda, el ministeri de Sanitat va iniciar ahir una consulta pública per al futur projecte de llei de Salut Digital, que busca regular la història clínica digital accessible a tot el territori nacional i a la Unió Europea, també per a la sanitat privada.