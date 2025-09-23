MOBILITAT
La Paeria prorrogarà el servei de bus un any per definir-ne el model
Inicia un procés participatiu per millorar freqüències i redefinir línies
L’ajuntament prorrogarà fins a finals del 2026 el servei d’autobusos urbans per definir-ne el nou model, que inclourà una millora de freqüències i un redisseny de les línies. L’actual concessió acaba a finals d’any i el consistori va anunciar ahir que iniciava el procés participatiu tant per definir si municipalitza el servei o continua amb el model actual a banda d’incloure millores per fer-lo “eficient, accessible, sostenible i que es pugui combinar amb altres models de transport”. Un procediment que espera que duri un any, “per la qual cosa estem davant d’una nova pròrroga perquè el nou model que es decideixi entri en vigor a finals del 2026 o principis del 2027”, va assenyalar la tinenta d’alcalde de Mobilitat, Cristina Morón. Va detallar que ja està en marxa un estudi sobre la situació actual del servei i més endavant es farà un estudi econòmic per analitzar quin model de gestió és més viable, si la municipalització o la concessió.
Paral·lelament, a la plataforma online Decidim la ciutadania pot fer una enquesta per valorar el servei actual i proposar millores que es complementaran amb tallers participatius i sessions als barris “que tenen per objectiu que els veïns aportin idees perquè sigui un servei que s’utilitzi i sigui eficient, perquè volem que els cotxes desapareguin del centre de la ciutat i l’autobús sigui el transport majoritari”, va assegurar Morón.
La tinenta d’alcalde va afegir que a banda de la millora de freqüències també serà prioritari “redefinir les línies perquè arribin més i millor a zones hospitalàries, àrees comercials, residencials i l’Horta, que els busos siguin més accessibles i reduir els temps d’espera”.
Per la seua part, el tinent d’alcalde de Participació, Roberto Pino, va detallar que fins al 6 d’octubre es farà la diagnosi del servei actual i entre l’octubre i el novembre es farà el procés de participació ciutadana.
El 27 d’octubre es farà el taller per als barris del Centre Històric i Noguerola; el 3 de novembre per als de Pardinyes, Secà, balàfia i Clot; el 5 per a Cappont i la Bordeta; el 13 per als Mangraners, Horta i Llívia; i el 15 de novembre es farà per a Ciutat Jardí, Instituts, Pius XII i Mariola.
D’altra banda, Pino va afegir que la ubicació dels tallers encara està per definir i que a finals de gener de l’any que ve tindran el projecte final del nou model de gestió.