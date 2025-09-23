UNIVERSITAT
Suport de La Caixa a beques per a alumnes de la UdL
La Fundació La Caixa, a través de CaixaBank, aporta 20.000 euros a la Universitat de Lleida per al programa d’ajuts per a habitatge i desplaçament per a alumnes de la UdL. Aquesta convocatòria té un pressupost total de 80.000 euros i poden optar-hi estudiants de grau el domicili dels quals no estigui a Lleida, Tremp o Igualada, que hagin superat un mínim de crèdits i la seua renda familiar no sobrepassi el límit fixat per a les beques d’Equitat. L’ajuda per a l’habitatge és de 750 euros i la de desplaçament, segons la distància.
D’altra banda, la conselleria d’Universitats ha resolt la convocatòria d’ajuts FI-STEP per contractar 250 investigadors predoctorals en tecnologies d’avantguarda durant 3 anys.