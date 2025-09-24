POLÍTICA
Jornades sobre els reptes d’una possible alternativa d’esquerres sobiranista
Els dies 10 i 11 d’octubre, la capital acollirà les jornades "Lleida. Reptes i solucions per a una alternativa d’esquerres”, organitzada per l’Institut Sobiranies. Naixen després de l’experiència a Girona el 2024 i vol ser “un espai de diàleg i treball compartit sobre temes de l’agenda política i social del país, amb la mirada municipalista posada en els reptes presents i futurs de Lleida”, va indicar Mariona Lladonosa. Xavier Domènech va remarcar que ha de ser “un punt de trobada i reflexió de les esquerres sobiranistes d’on surtin propostes que puguin acabar en els programes electorals dels partits”.
El dia 10, a la sala Alfred Perenya, l’exalcalde republicà Miquel Pueyo i Jordi Muñoz, professor de ciències polítiques i dret constitucional, reflexionaran sobre el Govern d’Entesa i Jordina Freixanet (portaveu d’ERC a la Paeria), Laura Bergés (Comú) i Pau Juvillà (exdiputat de la CUP) debatran sobre un possible nou cicle d’esquerres sobernistas.
El dia 11, a l’Ateneu Popular de Ponent se celebraran taules sobre llengua i cohesió, treball, seguretat i habitatge, i explicaran experiències d’aliances d’esquerres Dolors Sabater, exalcaldessa de Badalona; Lluc Salellas, alcalde de Girona, i Juli Fernández, exalcalde de Sabadell.