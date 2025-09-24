EQUIPAMENTS
Les firetes obren demà amb quaranta atraccions
Estaran a la ciutat fins al 12 d’octubre
Una quarantena de firaires ja preparaven ahir les atraccions per obrir demà el recinte de les firetes amb motiu de les Festes de Tardor i un any més estaran al recinte de l’antiga Hípica, al camí de Grenyana. El president de l’Associació Provincial d’Industrials Firaires de Lleida, Hugo García, va assenyalar que a més de les atraccions comptaran amb parades de menjar artesanal i que estaran a la ciutat fins al 12 d’octubre.
Així mateix, va afegir que demà dijous preveuen oferir preus populars, mentre que divendres de 17.00 a 21.00 hores i durant tota la jornada del dimecres 1 d’octubre serà el dia sense soroll “perquè les persones amb trastorn de l’espectre autista o amb sensibilitat auditiva puguin disfrutar de les atraccions i passar un bon dia al recinte”.
García va recordar que els horaris d’obertura del recinte seran de 17.00 a 22.30 hores els feiners, mentre que el divendres 26 i el dissabte 27 l’horari serà de 17.00 a 2.30 hores; el diumenge 28 de 12.00 a 14.30 i de 16.30 a 2.30; el dilluns 29 de 12.00 a 14.30 i de 16.30 fins a les 00.00, mentre que els dies 3, 4, 5, 10, 11 i 12 d’octubre ho faran des de les 17.00 hores fins a la mitjanit.