SOCIETAT
Més de 4.000 dones es prostitueixen a través de portals d’internet a Lleida
Desenes de joves s’ofereixen com a ‘sugarbabies’ de companyia per a adults
L’explotació sexual presenta dimensions descomunals a la demarcació de Lleida, on a través de portals d’internet s’ofereixen els serveis de prostitució de més de 4.000 dones i on emergeixen amb una inquietant freqüència formats com el de les ‘sugarbabies’, joves que ofereixen serveis de companyia per a homes adults.
“Es busquen noies. Incorporació immediata. Molt bones condicions. Ambient familiar. Tranquil. Discret. Horari flexible. Totes les comoditats.” Així resa l’últim anunci dirigit a captar dones per exercir la prostitució a la ciutat de Lleida, activat al migdia d’ahir en un dels portals d’internet de més trànsit en l’àmbit de l’explotació sexual. N’hi ha d’altres, recents, que ofereixen exercir la prostitució en un “pis súper” dels voltants de l’estació de Renfe o fer-ho en un “pis de luxe” i “només per a clients espanyols de bona presència” a l’àrea de Prat de la Riba.
La prostitució ha canviat amb la digitalització, tant en l’àmbit quantitatiu com en el qualitatiu. En el primer, un repàs als principals portals condueix a la conclusió que més de 4.000 dones estan exercint aquesta activitat, ja que aquesta és la xifra d’anuncis de contactes per a sexe que estaven actius ahir mateix.
Per observar la dimensió de la prostitució a Lleida, a aquest nombre de dones, que equival a l’1,8% de les que viuen a la demarcació (223.000) i a més del 4% de les qe es troben en l’anomenada edat reproductiva (94.298 de 15 a 50 anys), cal afegir-n’hi d’altres, com la desena de clubs de cites actius a tota la demarcació i la xifra inabastable de pisos en els quals es desenvolupa aquesta activitat.
Normalització
“Els proxenetes continuen existint, però aquesta figura s’ha normalitzat i banalitzat perquè ara no se’ls veu com a proxenetes sinó com a empresaris i mànagers. Lucrar-se de l’explotació sexual d’un tercer és proxenetisme”, explica Teresa Lozano, del duo madrileny d’activistes Towanda Rebels, que va intervenir ahir en la jornada sobre Prostitució i explotació sexual de dones, nenes i nens que, organitzada per la Paeria amb motiu del dia internacional contra el tràfic, es va celebrar per segon any consecutiu a la Llotja.
Amb aquesta normalització, en el nucli de la qual es troba el salt de la prostitució a les xarxes socials i els portals d’internet, també ha canviat el perfil del bagasser.
“Abans un xaval no veia normal anar a un prostíbul, però ara el té al telèfon”, assenyala Lozano.
Estupefaents
“Torna a existir el tràfic, però el més important és la normalització: la prostitució està arribant a gent molt jove a qui abans no arribava”, afegeix, mentre que confirma un altre inquietant canvi en els usuaris: a la reducció de l’edat s’afegeix el consum freqüent d’estupefaents, un tret que, encara que sempre ha anat lligat als bordells, està veient créixer el seu espectre.
Lozano crida l’atenció sobre l’emergència de noves figures vinculades a l’explotació sexual, com les del fenomen Onlyfans, de sexe virtual de pagament, o els sugardadys (papichulos) i les sugarbabies, adults que paguen per companyia (i el que sorgeixi) i noies i nois que l’ofereixen a internet.
En diversos portals apareixen algunes desenes d’elles i d’ells, joves gairebé sempre, que ofereixen Lleida com a ubicació. “Han de ser majors de divuit anys, però no conec cap plataforma que els demani el DNI”, anota la membre de Towanda Rebels.
La regidora de Polítiques feministes, Carme Valls, va explicar que l’equip de govern té la intenció que aquest nou marc normatiu s’inclogui en la nova ordenança que regularà l’ús de l’espai públic. “No és senzill”, va assumir l’edil, que va anotar que el text legal anirà en la línia del pacte sobre civisme i que regularà “el que es pot fer i el que no al carrer”.
Martínez, per la seua part, va anotar que el marc normatiu proscriurà les expressions vexatòries o grolleres de contingut sexual dirigides a les dones. “Això no són galanteries. Això és assetjar”, va assenyalar.
Es tractaria, va afegir, de prohibir o perseguir “totes aquelles conductes que denigrin la dignitat de la dona i del seu cos”, va anotar la comissionada. L’objectiu central seria el de garantir “el respecte a la dignitat de la dona a l’espai públic” de la ciutat de Lleida, va afegir. Ambdós, Valls i Martínez, van participar ahir en la jornada sobre Prostitució i explotació sexual de dones, nenes i nens, organitzada per l’ajuntament de Lleida per segon any consecutiu amb motiu del dia internacional contra el tràfic i l’explotació sexual i que es va desenvolupar a la Llotja. “La prostitució és una vulneració dels drets de les dones, i qui cal perseguir és qui en fa ús, el bagasser”, va indicar Valls.
La Paeria vol regular el respecte a la dona en els espais públics
“Hem d’assegurar que a l’espai públic es garanteixin i respectin els drets humans i la dignitat de les dones”, va assenyalar ahir Verònica Martínez, comissionada de l’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, per a les polítiques feministes. L’equip de govern de la Paeria treballa en una modificació de la normativa que canviarà la normes sobre l’exercici de la prostitució a la ciutat i sobre el respecte a les figures femenines als carrers.