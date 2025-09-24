PROMOCIÓ
Xarrada informativa del Pla de Barris per als comerciants
L’ajuntament va celebrar ahir a l’Espai d’Innovació del Comerç, situat a l’antic edifici del casino de l’avinguda Blondel, una xarrada sobre el Pla de Barris de la Generalitat dedicat al comerç i les seues entitats. Val a recordar que l’ajuntament preveu aprofitar aquesta iniciativa per portar a terme la transformació i modernització del Centre Històric i podria arribar a rebre fins a 25 milions d’euros del Govern. A la xarrada van assistir els edils Roberto Pino i Pilar Bosch.