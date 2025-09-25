SANT MIQUEL
Dotze productores de l'Horta participaran a la Fira MOS, la renovada Fira Sant Miquel de Lleida
La fira, emmarcada dins les Festes de la Tardor, oferirà degustacions per atansar els productes locals al públic
L’associació de Productors de l’Horta i la Paeria han preparat un espai específic per a l'antigament anomenada Fira de Sant Miquel, ara fira MOS, que consistirà en un saló gastronòmic popular del dissabte 27 fins al dilluns 29.
Un total de 12 productors de l’Horta participaran amb la seua oferta artesanal i agroalimentària, i el programa inclou quatre degustacions per apropar els productes locals al públic.
Degustacions programades
Dissabte a les 12.00 hores: Granja Pifarré oferirà un maridatge de cervesa artesana pallaresa amb una hamburguesa selecta de l’Horta, acompanyada de formatge elaborat a la granja de cabres de Cal Quitèria, a Almacelles.
Dissabte a les 13.00 hores: El Celler de Sanui presentarà una degustació dels seus vins i vermuts.
Diumenge a les 18.00 hores: Fruites Andreu proposarà una degustació de salsa de calçots elaborada amb productes de l’Horta.
Dilluns a les 18.00 hores: El Grup Aragonès donarà a conèixer un nou producte en conserva, elaborat amb ingredients de l’Horta.
Els objectius de l'associació de Productors de l'Horta
L’associació vol subratllar "la riquesa gastronòmica i el potencial turístic de l’Horta, reforçant la seua presència en un dels esdeveniments agraris més importants del país".
La nova fira MOS neix aquest any en separar-se les activitats populars de les professionals, les quals tindran un certamen propi al novembre.