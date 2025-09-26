BARRIS
L’associació de veïns de la Bordeta busca socis per renovar-se
Veïns de la Bordeta es van reunir ahir per buscar l’adhesió de nous socis a la seua associació de veïns, la junta de la qual es renovarà pròximament després de la marxa de Mari Carme Guerrero, que va ser-ne la presidenta durant vint anys. A partir d’ara s’obrirà un període de quinze dies per presentar candidatures a la presidència i les eleccions estan previstes per al dia 30 d’octubre. Un dels candidats confirmats és Juanjo Gatius.