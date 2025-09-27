La Paeria de Lleida supera el pla de sanejament econòmic
La tinenta d’alcalde Carme Valls va celebrar que la Generalitat ha confirmat que la Paeria ha aconseguit els objectius del pla de sanejament després que la ràtio d’endeutament es reduís fins al 56% el 2024. En el ple també es va votar favorablement la modificació de crèdit del pressupost de la Paeria (amb 2 vots en contra de Vox i 6 abstencions del PP i Comú). La modificació, d’1,7 milions, permetrà adequar un espai per al Col·lectiu Cultural de Cappont o portar a terme les obres per al nou centre cívic d’Instituts-Sant Ignasi, entre altres mesures. D’altra banda, Larrosa va expressar el seu “compromís per avançar en la conversió” d’un local de la parròquia de Santa Maria Magdalena en un centre cívic per al Clot, llargament reivindicat per la seua associació de veïns. Va explicar que “tenim les converses obertes amb el bisbat” i que les negociacions del nou conveni se centren ara en els anys que durarà “per poder garantir les inversions i que les amortitzacions siguin satisfactòries”. Ho va explicar a instàncies del prec de l’edil del Comú, Laura Bergés, que va lamentar que “s’ha aprovat una pròrroga precària de tres anys sobre un espai reduït i amb un compromís econòmic insuficient”.