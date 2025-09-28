SERVEIS
Els veïns de Cappont detecten quinze punts foscos al barri
Com la passarel·la del Liceu Escolar, la plaça Sant Joan de Mata o el bosc urbà. Els han recopilat l’entitat veïnal i l’associació Arrels de Cappont
Les associacions de veïns de Cappont han fet un inventari amb 15 punts foscos o mal il·luminats al barri i l’han passat a l’ajuntament perquè els “elimini”, aprofitant la renovació de l’enllumenat públic. Una recopilació que han fet a instàncies del mateix govern municipal, després que demanés a totes les entitats veïnals de la ciutat que “l’ajudés” a detectar les àrees mal il·luminades dels seus carrers.
D’una banda, l’associació de veïns de Cappont ha detectat que el tram entre la passarel·la del Liceu Escolar i la plaça Blas Infante i diversos trams del viaducte estan mal il·luminats, a més de la plaça de Sant Joan de Mata, els carrers Esperança Gonzàlez i del Bruc i la zona entre el col·legi Frederic Godàs i el camp de futbol de l’Atlètic Segre, on hi ha un pàrquing dissuasiu.
D’altra banda, l’associació de veïns Arrels de Cappont ha advertit d’altres zones fosques, com per exemple la zona del bosc urbà i el recinte de Fira de Lleida, el parc caní que hi ha davant del carrer Agustins, així com el tram comprès entre els números 7, 19 i 21 d’aquesta via. També assenyala que la zona del mirador dels Camps Elisis, el carrer Agustí Duran i zones de l’avinguda de Barcelona estan mal il·luminades, la qual cosa pot generar sensació d’inseguretat.
Al seu torn, l’ajuntament va començar aquest mes amb el procés de renovació de l’enllumenat públic perquè tots els fanals comptin amb llums led. Es preveu que la instal·lació duri al voltant d’un any i en total s’estima que podran “eliminar” 200 punts foscos per tota la ciutat.
A més d’instal·lar llums led, el consistori preveu fer ús de noves tecnologies per millorar la il·luminació, com per exemple que els fanals regulin la seua intensitat lluminosa en funció del pas de vianants o vehicles i que algunes d’aquests comptin amb càmeres de videovigilància, entre altres mesures.