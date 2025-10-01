URBANISME
Rehabiliten la façana d'un bloc antic de Lleida, un dels edificis del Grup Voravia
Estan transformant la fisonomia dels murs de maons
Les obres de rehabilitació d’un dels blocs del Grup Voravia, a Balàfia, estan transformant la fisonomia de la façana de maons de l’edifici, ja que els operaris l’estan cobrint amb plaques negres a la planta baixa i blanques a la resta de plantes.
Aquests blocs antics són els únics de la capital que s’han acollit a les ajudes de fons europeus Next Generation destinats a la rehabilitació energètica d’aquest tipus d’immobles.