Imatges de la protesta contra l’assalt d’Israel a la Flotilla i el genocidi de Gaza

Un miler de persones clamen a Lleida contra l’assalt d’Israel a la Flotilla
Un miler de persones clamen a Lleida contra l’assalt d’Israel a la Flotilla
Un miler de persones clamen a Lleida contra l’assalt d’Israel a la Flotilla
Un miler de persones clamen a Lleida contra l’assalt d’Israel a la Flotilla
Un miler de persones clamen a Lleida contra l’assalt d’Israel a la Flotilla
Un miler de persones clamen a Lleida contra l’assalt d’Israel a la Flotilla
Un miler de persones clamen a Lleida contra l’assalt d’Israel a la Flotilla
Un miler de persones clamen a Lleida contra l’assalt d’Israel a la Flotilla
Un miler de persones clamen a Lleida contra l’assalt d’Israel a la Flotilla
Un miler de persones clamen a Lleida contra l’assalt d’Israel a la Flotilla
Un miler de persones clamen a Lleida contra l’assalt d’Israel a la Flotilla
Un miler de persones clamen a Lleida contra l’assalt d’Israel a la Flotilla
Un miler de persones clamen a Lleida contra l’assalt d’Israel a la Flotilla
Un miler de persones clamen a Lleida contra l’assalt d’Israel a la Flotilla
Un miler de persones clamen a Lleida contra l’assalt d’Israel a la Flotilla
Un miler de persones clamen a Lleida contra l’assalt d’Israel a la Flotilla