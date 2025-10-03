SEGRE

Imatges de la protesta contra l’assalt d’Israel a la Flotilla i el genocidi de Gaza

Al voltant de mil persones es van manifestar ahir a Lleida en contra del genocidi a la Franja de Gaza i l’assalt a la Global Sumud Flotilla

Un miler de persones clamen a Lleida contra l’assalt d’Israel a la Flotilla

Un miler de persones clamen a Lleida contra l’assalt d’Israel a la FlotillaJORDI ECHEVARRIA

Publicat per
Jordi Echevarria

Creat:

Actualitzat:

Un miler de persones clamen a Lleida contra l’assalt d’Israel a la Flotilla

Un miler de persones clamen a Lleida contra l’assalt d’Israel a la FlotillaJORDI ECHEVARRIA

Un miler de persones clamen a Lleida contra l’assalt d’Israel a la Flotilla

Un miler de persones clamen a Lleida contra l’assalt d’Israel a la Flotilla

Un miler de persones clamen a Lleida contra l’assalt d’Israel a la FlotillaJORDI ECHEVARRIA

Un miler de persones clamen a Lleida contra l’assalt d’Israel a la Flotilla

Un miler de persones clamen a Lleida contra l’assalt d’Israel a la Flotilla

Un miler de persones clamen a Lleida contra l’assalt d’Israel a la FlotillaJORDI ECHEVARRIA

Un miler de persones clamen a Lleida contra l’assalt d’Israel a la Flotilla

Un miler de persones clamen a Lleida contra l’assalt d’Israel a la Flotilla

Un miler de persones clamen a Lleida contra l’assalt d’Israel a la FlotillaJORDI ECHEVARRIA

Un miler de persones clamen a Lleida contra l’assalt d’Israel a la Flotilla

Un miler de persones clamen a Lleida contra l’assalt d’Israel a la Flotilla

Un miler de persones clamen a Lleida contra l’assalt d’Israel a la FlotillaJORDI ECHEVARRIA

Un miler de persones clamen a Lleida contra l’assalt d’Israel a la Flotilla

Un miler de persones clamen a Lleida contra l’assalt d’Israel a la Flotilla

Un miler de persones clamen a Lleida contra l’assalt d’Israel a la FlotillaJORDI ECHEVARRIA

Un miler de persones clamen a Lleida contra l’assalt d’Israel a la Flotilla

Un miler de persones clamen a Lleida contra l’assalt d’Israel a la Flotilla

Un miler de persones clamen a Lleida contra l’assalt d’Israel a la FlotillaJORDI ECHEVARRIA

Un miler de persones clamen a Lleida contra l’assalt d’Israel a la Flotilla

Un miler de persones clamen a Lleida contra l’assalt d’Israel a la Flotilla

Un miler de persones clamen a Lleida contra l’assalt d’Israel a la FlotillaJORDI ECHEVARRIA

Un miler de persones clamen a Lleida contra l’assalt d’Israel a la Flotilla

Un miler de persones clamen a Lleida contra l’assalt d’Israel a la Flotilla

Un miler de persones clamen a Lleida contra l’assalt d’Israel a la FlotillaJORDI ECHEVARRIA

Un miler de persones clamen a Lleida contra l’assalt d’Israel a la Flotilla

Un miler de persones clamen a Lleida contra l’assalt d’Israel a la Flotilla

Un miler de persones clamen a Lleida contra l’assalt d’Israel a la FlotillaJORDI ECHEVARRIA

Un miler de persones clamen a Lleida contra l’assalt d’Israel a la Flotilla

Un miler de persones clamen a Lleida contra l’assalt d’Israel a la Flotilla

Un miler de persones clamen a Lleida contra l’assalt d’Israel a la FlotillaJORDI ECHEVARRIA

Un miler de persones clamen a Lleida contra l’assalt d’Israel a la Flotilla

Un miler de persones clamen a Lleida contra l’assalt d’Israel a la Flotilla

Un miler de persones clamen a Lleida contra l’assalt d’Israel a la FlotillaJORDI ECHEVARRIA

Un miler de persones clamen a Lleida contra l’assalt d’Israel a la Flotilla

Un miler de persones clamen a Lleida contra l’assalt d’Israel a la Flotilla

Un miler de persones clamen a Lleida contra l’assalt d’Israel a la FlotillaJORDI ECHEVARRIA

Un miler de persones clamen a Lleida contra l’assalt d’Israel a la Flotilla

Un miler de persones clamen a Lleida contra l’assalt d’Israel a la Flotilla

Un miler de persones clamen a Lleida contra l’assalt d’Israel a la FlotillaJORDI ECHEVARRIA

Un miler de persones clamen a Lleida contra l’assalt d’Israel a la Flotilla

Un miler de persones clamen a Lleida contra l’assalt d’Israel a la Flotilla

Un miler de persones clamen a Lleida contra l’assalt d’Israel a la FlotillaJORDI ECHEVARRIA

Un miler de persones clamen a Lleida contra l’assalt d’Israel a la Flotilla

Un miler de persones clamen a Lleida contra l’assalt d’Israel a la Flotilla

Un miler de persones clamen a Lleida contra l’assalt d’Israel a la FlotillaJORDI ECHEVARRIA

Un miler de persones clamen a Lleida contra l’assalt d’Israel a la Flotilla

El més llegit

tracking