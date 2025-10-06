SUCCESSOS
Detingut per violar la seua filla de 20 anys a la plaça de la Llotja de Lleida
El presumpte autor, de 40 anys, va ser arrestat per la Guàrdia Urbana quan l’agredia en presència d’un altre fill de 8 anys. Els Mossos obren una investigació
La Guàrdia Urbana de Lleida va arrestar la matinada d’ahir a la plaça de la Llotja, a Pardinyes, un home de 40 anys com a presumpte autor de la violació de la seua filla, d’uns 20, segons ha pogut saber aquest diari. L’home va ser arrestat com a presumpte autor d’un delicte d’agressió sexual amb penetració i la Policia Local ha notificat el cas als Mossos d’Esquadra perquè ampliï la investigació dels fets. Pel que sembla, al lloc també hi havia un nen de 8 anys, fill de l’home i germà de la jove. Els fets van tenir lloc al voltant de les 3.00 hores a l’exterior de la Llotja, a l’avinguda Tortosa quan, pel que sembla, una patrulla va descobrir que un home estava mantenint relacions sexuals amb una dona. A l’identificar-los, van comprovar que eren pare i filla. Aquesta última hauria explicat que el seu pare l’estava forçant. Davant d’això, i els indicis de suposada violació, els agents van arrestar l’home com a presumpte autor d’un delicte d’agressió sexual. Per la seua part, la jove va ser traslladada a l’hospital Arnau de Vilanova per ser sotmesa a una revisió mèdica. El menor va ser entregat a la mare. Els Mossos d’Esquadra van tenir coneixement del cas a través de la Guàrdia Urbana i s’han fet càrrec de la investigació, amb l’objectiu de determinar si l’home podria haver abusat de la seua filla en altres ocasions.
La província de Lleida va registrar una violació cada tres dies en el primer semestre. Els delictes contra la llibertat sexual van repuntar fins als 146 casos coneguts, un 25% més que durant el mateix període del 2024. Així es desprèn del balanç de criminalitat del ministeri d’Interior, que detallava que les agressions sexuals amb penetració es van incrementar un 41,9% i van passar de les 43 del primer semestre del 2024 a les 61 d’aquest any, una cada tres dies. L’estadística també mostra un repunt de delictes de tràfic de drogues (31,9%) i dels robatoris amb violència i intimidació (7,8%), mentre que els robatoris amb força en domicilis i establiments van baixar un 9,4%. En conjunt, el nombre d’infraccions penals es va situar en les 11.021, un 3,2% menys. Durant el primer semestre a la demarcació es va registrar un homicidi, als Alamús, davant els dos que es van registrar l’any passat en el mateix període. També es van comptabilitzar sis temptatives, dos menys que entre gener i juny del 2024. Pel que fa a delictes greus de lesions, es van registrar 123 fets coneguts.