SUCCESSOS
Agredeixen dos agents de la Urbana que mediaven en una baralla a la plaça Ricard Viñes
Dos joves de 21 i 22 anys que van ser detinguts
La Guàrdia Urbana va detenir la matinada d’ahir dos joves de 21 i 22 anys per l’agressió a dos agents quan mediaven en una baralla a la rotonda de la plaça Ricard Viñes. Van ser arrestats com a presumptes autors d’un delicte d’atemptat a l’autoritat.
Els fets es van produir a les 1.50 hores quan la Policia Local va ser alertada d’una baralla a la rotonda de la plaça Ricard Viñes entre un conductor i dos joves. Fins al lloc van acudir diverses patrulles, que van intervenir per separar els implicats. Tanmateix, aquests últims es van mostrar molt alterats i van agredir dos agents, que van patir ferides de caràcter lleu.
Els policies van aconseguir reduir-ne un, que es va resistir, al lloc gràcies al suport d’una patrulla dels Mossos d’Esquadra mentre que l’altre sospitós va aconseguir fugir. Tanmateix, va ser localitzat i arrestat poc després al carrer Alfred Perenya. Ambdós van ser arrestats per un delicte d’atemptat contra els agents de l’autoritat.
Agredeix la parella en un hotel
D’altra banda, la Guàrdia Urbana va detenir ahir al matí un home de 28 anys per la presumpta agressió a la seua parella en un hotel de l’avinguda Rovira Roure. Empleats de l’establiment van alertar la Policia en escoltar els crits d’auxili d’una de les hostesses. Al lloc van acudir diverses patrulles, que no van localitzar el sospitós a l’hotel perquè havia marxat. Tanmateix, poc després el van localitzar i el van arrestar a la mateixa avinguda. Va ser detingut per un delicte de violència de gènere.