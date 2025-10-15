ECONOMIA
Aprovats els primers 58 ajuts a joves per finançar l’entrada d’un pis a Lleida
De la Generalitat, que cobreix el 20% del valor de l’habitatge a menors de 35 anys. És un préstec sense interessos que els beneficiaris han de tornar en un màxim de 35 anys després d’amortitzar la hipoteca
La Generalitat ha donat llum verda a les primeres 58 sol·licituds de joves menors de 35 anys per finançar l’entrada d’un habitatge a Lleida. Una ajuda que cobreix el 20% del valor de l’immoble, no té interessos i que els beneficiaris hauran de tornar en un termini màxim de 35 anys, una vegada hagin amortitzat la hipoteca. A canvi, els habitatges que s’hagin adquirit amb aquesta subvenció passaran a ser considerats de protecció oficial de forma permanent. La Generalitat va anunciar aquesta línia d’ajuts l’octubre passat i el 30 de juny es va obrir el termini per sol·licitar-los a través de l’Institut Català de Finances (ICF). Aquest organisme va informar que, d’aquestes 58 sol·licituds, 50 són de Lleida i acumulen un import total d’1,4 milions d’euros. Respecte a les 8 restants, són per a joves de l’Alt Pirineu i Aran i l’import total a subvencionar és de 222.400 euros. Des de l’ICF van assenyalar que no es pot establir una mitjana de l’import dels ajuts, ja que el valor de cada habitatge pot variar en funció de la seua antiguitat i superfície. També van destacar que aquests 58 ajuts aprovats per a joves de Lleida inclouen diferents casuístiques, com per exemple “beneficiaris que una vegada obtinguda l’autorització de l’ICF estan buscant una entitat financera per cobrir el 80% restant de l’import de l’immoble, o bé que ja han trobat l’entitat i el préstec està pendent de signar-se o altres casos en les quals la hipoteca ja s’ha firmat”.
Per poder optar als ajuts els sol·licitants han de tenir entre 18 i 35 anys (tots dos inclosos), que aquesta sigui la primera compra d’habitatge i passi a ser la seua residència habitual. Així mateix, els ingressos bruts anuals de les persones que hi viuran, incloent menors i persones que no sol·licitin el préstec, no podran superar l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) multiplicat per 6,5. Això significa que, en cas de ser un únic comprador, no podrà superar els 80.963,31 euros en ingressos bruts anuals i, en cas de ser dos, els 83.467,33 €.
En el conjunt de Catalunya, del 30 de juny al 30 de setembre l’ICF va rebre un total de 4.072 sol·licituds, que es van quedar en 1.832 una vegada es van revisar si complien els requisits. D’aquestes, ja n’hi ha 831 que tenen el prétamo concedit i les altres 921 es troben en fase d’estudi.
L’ICF va concretar que el preu mitjà dels habitatges és d’uns 200.000 euros, per la qual cosa els préstecs sense interessos se situen en els 36.000 euros.