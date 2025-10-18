URBANISME
Últims treballs per acabar la renovació del Palau de Vidre
La Paeria ha rebut tres ofertes per al projecte de dotació del Palau de Vidre de mobiliari i senyalística, que va licitar per un import de 991.280,72 euros. S’hi han presentat les empreses Estudi i Creació, Bové i Gili Exhibitions i Expert Line. Així mateix, a l’altre concurs en marxa, aquest per als acabats de l’equipament per un pressupost de 145.165,78 euros, opta únicament la firma Oumeskur Construcciones y Obras. Aquesta última obra inclou l’adequació, reparació i protecció dels espais exteriors i subterranis de l’edifici, així com la impermeabilització de la pavimentació, l’aplicació de pintura antivandàlica i la millora de la ventilació.
La rehabilitació del Palau de Vidre, finançada amb fons europeus, va començar el setembre del 2023. Va ser adjudicada per 5,7 milions, però després de trobar biguetes amb aluminosi es va aprovar un modificat de 350.514 euros. L’estiu passat van acabar les obres, però encara falten per executar aquests últims treballs, que sumen 1,13 milions, per poder entrar de nou en funcionament.