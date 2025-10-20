SANITAT
Lleida es mou pel càncer de mama
Un centenar de persones en una marxa contra aquesta malaltia i Guissona recapta 1.800 € per a investigació en una jornada esportiva. Adima demana fer mamografies dels 45 als 74 anys
Més d’un centenar de persones van participar ahir en la Marxa que l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida) organitza en motiu del Dia Mundial del Càncer de Mama. Una jornada reivindicativa en què l’Associació de Dones Intervingudes de Mama (Adima) va ser l’encarregada de llegir el manifest d’aquest any abans de l’inici de la marxa que constava de dos rutes, una de 5 quilòmetres i una altra de 10 que va recórrer l’avinguda Rovira Roure i voltants.
La presidenta d’Adima, Digna de Torres, va remarcar “la importància que té la investigació mèdica per lluitar contra el càncer de mama i que s’han de continuar investigant amb més fons”. També va reivindicar ampliar el marge d’edat per fer les mamografies. “Ara es fan des dels 50 fins als 69 anys, però creiem que s’haurien de començar a fer als 45 i mantenir-les fins com a mínim els 74 perquè el càncer de mama pot aparèixer també a aquestes edats, encara que pugui semblar molt aviat o molt tard”, va dir De Torres. La responsable d’Adima també va lloar la gran tasca que fan a Lleida per al tractament i la prevenció del càncer i va recordar “el gran salt qualitatiu” que hi ha hagut aquests últims anys. “Abans només hi havia una químio per a tothom i ara està tot personalitzat i adaptat al pacient i tot això és gràcies a la investigació que s’ha fet fins ara”.
En relació amb la marxa, la principal novetat d’aquest any ha estat la cursa d’orientació, un recorregut amb 6 punts de control en els quals els participants, organitzats en grups, es trobaven peces d’un trencaclosques que havien de completar a l’acabar el recorregut. Els guanyadors de cada categoria van rebre un pernil, una botella de vi i un joc de taula. Els que van quedar segons es van emportar també un joc de taula com a premi.
D’altra banda, Guissona va celebrar una jornada esportiva contra el càncer de mama al col·legi Fedac, on van recaptar 1.800 euros per a investigació. Paral·lelament, el Consell Regulador de la Denominació d’Origen Protegida (DOP) Pera de Lleida va llançar ahir una campanya en col·laboració amb la cuinera Ada Parellada amb el lema Mira’t les peres. Un missatge que vol donar importància a l’autoexploració per a la detecció precoç del càncer de mama.