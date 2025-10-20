SEGURETAT
Pla pilot dels Mossos d’Esquadra per formalitzar denúncies in situ amb cinc equips a Lleida
Eviten desplaçaments de les víctimes a la comissaria
Les patrulles dels Mossos d’Esquadra ja poden formalitzar denúncies in situ sense que la víctima del delicte s’hagi de desplaçar a comissaria. Es tracta d’un pla pilot per afavorir la proximitat. A les comarques de Lleida hi ha cinc equips, que compten amb un ordinador portàtil i una impressora connectats amb les comissaries.
Els Mossos d’Esquadra de les comarques de Lleida compten des de fa unes setmanes amb cinc equips per recollir denúncies in situ. Es tracta d’una nova eina que forma part d’un pla pilot que vol potenciar encara més un dels principals objectius de la policia catalana: la proximitat. Aquests equips estan formats per un ordinador portàtil i una impressora connectats amb el sistema informàtic de les comissaries que permeten generar la denúncia al lloc on es produeix el delicte, evitant així que la víctima s’hagi de desplaçar a la comissaria per formalitzar-la, guanyant agilitat. Hi ha tres equips a la Regió Policial de Ponent: a Balaguer (Àrea Bàsica Policial Noguera), Tàrrega (ABP Urgell - Segarra) i Mollerussa (ABP Pla d’Urgell - les Garrigues), i uns altres dos al Pirineu. A la resta de Catalunya n’hi haurà 16 més.
El cap de l’ABP Pla d’Urgell - les Garrigues, l’inspector Roderic Moreno, destaca la funcionalitat d’aquest nou sistema: “A les Garrigues hi ha distàncies importants entre localitats. Per exemple, de la Granadella a les Borges hi ha uns 50 minuts. Imagineu-vos que ens notifiquen que s’ha produït un robatori en una granja o en un domicili. Ara la patrulla no només es desplaça per fer la comprovació de fets, sinó que ja recull la denúncia al lloc, evitant el desplaçament de l’afectat a la comissaria de les Borges”, detalla. Els equips estan connectats a través de la xarxa telefònica amb el sistema central i les plataformes dels Mossos, per la qual cosa tenen les mateixes funcionalitats que un ordinador de base de la comissaria.
També és d’utilitat perquè transportistes que han estat víctimes d’un robatori en una àrea de servei i estan de passada puguin denunciar immediatament sense perdre temps de la seua feina o també en empreses, evitant que hagin de paralitzar la seua activitat. Moreno afegeix que “ens interessa reduir al màxim la xifra negra de fets delictius que es produeixen. S’han de denunciar tots i volem que l’afectat tingui la millor atenció”.
Ponent és el banc de proves d’altres plans pilot dels Mossos. Així, els antiavalots de l’ARRO en van iniciar al febrer un que consisteix a dividir les unitats que habitualment es desplacen en furgonetes. Patrullen amb equips de tres agents i van en totterrenys a punts on hi ha més incidents.